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Jogador com menos minutos entre os convocados da Seleção admite idolatria por Neymar: "Dei uma tremidinha"

Atacante Rayan disputou os 15 minutos finais do amistoso contra a Croácia, em março, antes de entrar na lista definitiva de Ancelotti

Filipe Duarte

direto de Teresópolis (RJ)

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