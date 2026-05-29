Jogador com menos minutos entre os convocados da Seleção admite idolatria por Neymar: "Dei uma tremidinha"

Jovem de 19 anos foi o menos utilizado por Ancelotti no ciclo. Filipe Duarte / Agência RBS

Com apenas 15 minutos de serviços prestados à Seleção Brasileira, tendo entrado na reta final do amistoso com a Croácia, em março, o atacante Rayan garantiu vaga na lista definitiva para a Copa do Mundo. Uma história digna de conto de fadas, que se completou quando o garoto de 19 anos de idade conheceu seu ídolo: Neymar.

Mais jovem e dono da menor minutagem entre todos os convovados, a cria do Vasco — hoje no Bournemouth, da Inglaterra —, revelou detalhes do encontro com o camisa 10 do Santos. Mesmo lesionado, o astro permanece com o grupo em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

— Conheci o Neymar pessoalmente pela primeira vez, de apertar a mão e tal. Fiquei muito feliz. Dei uma tremidinha ali na hora. Eu torço para que ele se recupere muito bem porque ele é o pilar da nossa Seleção _ revelou o menino.

Sorridente durante a entrevista coletiva, Rayan contou histórias sobre ter empinado pipa na Granja Comary e lembrou da época em que pintava as ruas na Barreira do Vasco para ver o Brasil disputar Copa do Mundo.

A descontração não condiz com o real valor do menino. Maior venda da história de São Januário, rendeu 35 milhões de euros (mais de R$ 200 milhões) aos cofres do clube carioca. Uma realidade difícil até para ele imaginar.

— Três anos atrás nem sabia o que seria da minha carreira, porque não estava vivendo um momento muito feliz no Vasco. De dois anos para cá estou vivendo um momento muito feliz. Ano passado, no Vasco, e agora com o Bournemouth, comecei a ser artilheiro. Estou feliz, quero desfrutar. Tenho 19 anos e vou defender o Brasil — completou.

Apesar de ter sido escalado para a entrevista no penúltimo dia de treinos da Seleção, Rayan será reserva contra o Panamá.