João Pedro lamenta não ter sido convocado para a Copa: "Procurei dar o meu melhor"

João Pedro não entrou na lista de Ancelotti. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Nesta segunda-feira (18), Carlo Ancelotti convocou os 26 jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Depois de uma briga acirrada pelas vagas de atacante, João Pedro, do Chelsea, ficou de fora da lista.

Nas redes sociais, o jogador lamentou a não convocação e desejou boa sorte aos escolhidos:

— Procurei dar o meu melhor a todo o tempo. Infelizmente não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa — publicou.

Revelado em 2019 pelo Fluminense, João Pedro chegou ao Chelsea em julho de 2025, vendido pelo Brighton. O atacante de 24 anos vive boa fase no futebol europeu, com 20 gols na temporada. Por outro lado, não balançou as redes nas oportunidades que recebeu de defender a Seleção nas Eliminatórias e em amistosos.

Convocados

Carlo Ancelotti vai levar nove atacantes para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Jr. (Real Madrid) foram os escolhidos.

Diante das discussões sobre a convocação de Neymar nas últimas semanas, João Pedro foi um dos jogadores que se manifestou a favor do atacante do Santos:

— Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é o meu ídolo. É um cara com quem eu não tive a oportunidade de jogar junto — falou à TNT.

Confira a publicação de João Pedro

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