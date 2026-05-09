Copa do Mundo

Futebol e geopolítica
Notícia

Irã confirma participação na Copa do Mundo, mas faz exigências

Condições incluem a concessão de vistos e o respeito aos membros da equipe, à bandeira e ao hino nacional durante o torneio, além de pedido de alta segurança

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS