Imprensa internacional repercute a convocação de Neymar para a Copa: "O nome mais aguardado"

"A última dança", destaca o L'Equipe. L'Equipe / Reprodução

Carlo Ancelotti e Neymar ganharam destaque pelo mundo após a convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (18). O atacante do Santos é um dos 26 chamados pelo técnico italiano. A imprensa internacional repercutiu a presença do ex-jogador do PSG e do Barcelona.

A imprensa italiana foi a que mais noticiou a lista divulgada por Ancelotti. O Corriere dello Sport, com um correspondente enviado ao Rio de Janeiro, afirmou que Neymar era o "nome mais esperado". Também elogiou o evento promovido pela CBF e o público presente no Museu do Amanhã. "O técnico anunciou a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 diante de uma plateia excepcional", destaca a matéria.

Principal diário esportivo da terra de Ancelotti, a Gazzetta reservou espaço menor, mas ainda assim na parte "quente" de sua capa. Destacando também os jogadores de clubes italianos convocados: Wesley, da Roma, e Bremer, da Juventus.

Capa do Corriere dello Sport. Corriere dello Sport / Reprodução

Já o The Athletic, braço esportivo do New York Times, citou a presença de Neymar e a ausência de João Pedro, atacante do Chelsea. Na imprensa espanhola, o atacante do Santos também ganhou destaque.

"Uma lista que estava repleta de dúvidas, mas que agora foram resolvidas, principalmente devido à possível inclusão de Neymar, que finalmente se tornou realidade", destacou o espanhol Marca.

O Francês L'Equipe estourou a foto de Neymar na capa de seu portal. Sobre a imagem, o título "A última dança".

Na primeira linha do texto, a convocação de Neymar foi apontada como "uma surpresa que muitos já não esperavam mais: Neymar terá direito a uma última dança com o Brasil."