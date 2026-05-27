Grupo RBS anuncia equipe que viajará para a Copa do Mundo de 2026

Saiu a lista dos convocados do Grupo RBS para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada a partir do dia 11 de junho. Uma equipe de 20 pessoas estará nos Estados Unidos, México e Canadá para trazer aos gaúchos todas as informações do 23º Mundial de futebol. O anúncio da maior cobertura de uma Copa ocorreu na tarde desta quarta-feira (27), durante o programa Sala de Redação.
A equipe, formada por comunicadores e técnicos, embarcará nos próximos dias com a missão de contar todos os detalhes da caminhada da Seleção Brasileira na busca do Hexa. O planejamento é de uma cobertura multiplataforma.
Além dos enviados especiais, duas centenas de profissionais estarão envolvidos no evento nas redações do Rio Grande do Sul.
— Nosso compromisso é levar aos gaúchos uma cobertura completa, com informação de qualidade, emoção e bastidores exclusivos, mostrando tudo o que acontece dentro e fora dos estádios. E para isso, teremos mais de 200 profissionais envolvidos diretamente na cobertura. Seremos a maior delegação de um veículo de mídia local com presença nos três países-sede, de ponta a ponta. Queremos que cada gaúcho se sinta dentro da Copa, vivendo essa experiência ao nosso lado — ressalta Chico Feitosa, gerente-executivo de Esporte do Grupo RBS.
A Rádio Gaúcha fará a cobertura de 98 jogos do torneio, desde a abertura, em 11 de junho, até 19 de julho, quando o MetLife Stadium, em Nova Jersey, receberá a grande final. Além dos jogos, uma programação especial será montada para que você tenha todas as informações sobre o principal evento futebolístico do mundo.
Além dos conteúdos especiais no YouTube no novo canal Gaúcha Esportes, nas redes sociais de Gaúcha Esportes e na programação tradicional da Rádio Gaúcha, tudo sobre a Copa estará em colunas diárias e reportagens na programação da RBS TV, em GZH, nas rádios Atlântida e 92, no site ge.globo/rs e nas páginas de Zero Hora, Diário Gaúcho e Pioneiro.
Da lista de 20, há nove estreantes em Copas pela RBS fora do país: Diori Vasconcelos, Rafael Diverio, Kelly Matos, Valéria Possamai, Cacau Corazza, César Cidade Dias, Vagner Martins, Eduardo Rachelle e Lelê Bortholacci.
Entre os outros 11, experiência tem de sobra, a começar pelo narrador Pedro Ernesto Denardin, que vai para a sua 13ª Copa. As coberturas dos demais pela RBS: Maurício Saraiva (sétima), Luciano Périco, Eduardo Gabardo e Diogo Olivier (quinta), Rodrigo Oliveira e Leonardo Oliveira (quarta), Tiago Cirqueira, Rhadam Miranda e André Gonçalves (terceira) e Rodrigo Adams (segunda).
A Copa na Rádio Gaúcha terá patrocínio de KTO, Tramontina, Benoit, Carhouse, Alibem, Stok Center e Amigo Internet, com apoio de InfinitePay e Snickers. Na Rádio Atlântida, os patrocinadores são Fatal Model, HS Consórcios e Snickers, com apoio de Tchê Ofertas e Nat Frangos.
Os enviados ao Mundial
Conteúdo
- Pedro Ernesto
- Diogo Olivier
- Leonardo Oliveira
- Maurício Saraiva
- Cesar Cidade Dias
- Vagner Martins
- Luciano Périco
- Diori Vasconcelos
- Kelly Matos
- Cacau Corazza
- Eduardo Gabardo
- Rodrigo Oliveira
- Rafael Diverio
- Valéria Possamai
- Rodrigo Adams
- Lelê Bortholacci
- Tiago Cirqueira
- Eduardo Rachelle
Técnica
- Rhadam Miranda
- André Gonçalves
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