Grupo RBS anuncia equipe que viajará para a Copa do Mundo de 2026

Os 20 enviados pelo Grupo RBS. Arte GZH

Saiu a lista dos convocados do Grupo RBS para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada a partir do dia 11 de junho. Uma equipe de 20 pessoas estará nos Estados Unidos, México e Canadá para trazer aos gaúchos todas as informações do 23º Mundial de futebol. O anúncio da maior cobertura de uma Copa ocorreu na tarde desta quarta-feira (27), durante o programa Sala de Redação.

A equipe, formada por comunicadores e técnicos, embarcará nos próximos dias com a missão de contar todos os detalhes da caminhada da Seleção Brasileira na busca do Hexa. O planejamento é de uma cobertura multiplataforma.

Além dos enviados especiais, duas centenas de profissionais estarão envolvidos no evento nas redações do Rio Grande do Sul.

— Nosso compromisso é levar aos gaúchos uma cobertura completa, com informação de qualidade, emoção e bastidores exclusivos, mostrando tudo o que acontece dentro e fora dos estádios. E para isso, teremos mais de 200 profissionais envolvidos diretamente na cobertura. Seremos a maior delegação de um veículo de mídia local com presença nos três países-sede, de ponta a ponta. Queremos que cada gaúcho se sinta dentro da Copa, vivendo essa experiência ao nosso lado — ressalta Chico Feitosa, gerente-executivo de Esporte do Grupo RBS.

A Rádio Gaúcha fará a cobertura de 98 jogos do torneio, desde a abertura, em 11 de junho, até 19 de julho, quando o MetLife Stadium, em Nova Jersey, receberá a grande final. Além dos jogos, uma programação especial será montada para que você tenha todas as informações sobre o principal evento futebolístico do mundo.

Além dos conteúdos especiais no YouTube no novo canal Gaúcha Esportes, nas redes sociais de Gaúcha Esportes e na programação tradicional da Rádio Gaúcha, tudo sobre a Copa estará em colunas diárias e reportagens na programação da RBS TV, em GZH, nas rádios Atlântida e 92, no site ge.globo/rs e nas páginas de Zero Hora, Diário Gaúcho e Pioneiro.

Da lista de 20, há nove estreantes em Copas pela RBS fora do país: Diori Vasconcelos, Rafael Diverio, Kelly Matos, Valéria Possamai, Cacau Corazza, César Cidade Dias, Vagner Martins, Eduardo Rachelle e Lelê Bortholacci.

Entre os outros 11, experiência tem de sobra, a começar pelo narrador Pedro Ernesto Denardin, que vai para a sua 13ª Copa. As coberturas dos demais pela RBS: Maurício Saraiva (sétima), Luciano Périco, Eduardo Gabardo e Diogo Olivier (quinta), Rodrigo Oliveira e Leonardo Oliveira (quarta), Tiago Cirqueira, Rhadam Miranda e André Gonçalves (terceira) e Rodrigo Adams (segunda).

A Copa na Rádio Gaúcha terá patrocínio de KTO, Tramontina, Benoit, Carhouse, Alibem, Stok Center e Amigo Internet, com apoio de InfinitePay e Snickers. Na Rádio Atlântida, os patrocinadores são Fatal Model, HS Consórcios e Snickers, com apoio de Tchê Ofertas e Nat Frangos.

Os enviados ao Mundial

Conteúdo

Pedro Ernesto

Diogo Olivier

Leonardo Oliveira

Maurício Saraiva

Cesar Cidade Dias

Vagner Martins

Luciano Périco

Diori Vasconcelos

Kelly Matos

Cacau Corazza

Eduardo Gabardo

Rodrigo Oliveira

Rafael Diverio

Valéria Possamai

Rodrigo Adams

Lelê Bortholacci

Tiago Cirqueira

Eduardo Rachelle

Técnica

Rhadam Miranda

André Gonçalves