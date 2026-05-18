Grupo do Brasil na Copa do Mundo: veja como será a tabela de jogos

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo 2026. Ao lado da Seleção, estão Escócia, Haiti e Marrocos. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, todas contra todas, para definir as classificadas.
A primeira rodada será em 13 de junho, um sábado. Brasil e Marrocos se enfrentam às 19h, em Nova Jersey. E, às 22h, Haiti e Escócia ficarão frente a frente em Boston.
ZH destaca os jogos do Grupo C na primeira fase. Confira abaixo.
Jogos do Grupo C
1ª rodada
13/6, 19h — Brasil x Marrocos
13/6, 22h — Haiti x Escócia
2ª rodada
19/6, 19h — Escócia x Marrocos
19/6, 21h30min — Brasil x Haiti
3ª rodada
24/6, 19h — Marrocos x Haiti
24/6, 19h — Escócia x Brasil