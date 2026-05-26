"Grupo da vida": o que é possível esperar de Canadá, Suíça, Catar e Bósnia na Copa do Mundo?

Se a chave mais forte da Copa do Mundo costuma ser chamada de "grupo da morte", Canadá, Suíça, Catar e Bósnia podem facilmente integrar o "grupo da vida".

As quatro seleções estão no Grupo B e representam pouca expressão no mundo do futebol. O novo episódio do Deu Liga na Copa analisa como chegam os times.

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O Canadá joga em casa e aposta na força de sua nova geração, enquanto a Suíça é a equipe mais tradicional, mas nunca passou das quartas de final. Já o Catar busca provar que pode competir em alto nível após sediar o Mundial de 2022.

Alphonso Davies, do Bayern de Munique, é o melhor jogador do Canadá. MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A quarta vaga ficou com a Bósnia e Herzegovina, classificada pela repescagem europeia, adicionando ainda mais equilíbrio ao grupo.

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Em uma Copa expandida para 48 seleções, o Grupo B surge como uma das chaves mais abertas da competição, onde detalhes podem definir os classificados para o mata-mata.