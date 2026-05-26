"Grupo da vida": o que é possível esperar de Canadá, Suíça, Catar e Bósnia na Copa do Mundo?

Se a chave mais forte da Copa do Mundo costuma ser chamada de "grupo da morte", Canadá, Suíça, Catar e Bósnia podem facilmente integrar o "grupo da vida".
As quatro seleções estão no Grupo B e representam pouca expressão no mundo do futebol. O novo episódio do Deu Liga na Copa analisa como chegam os times.
O Canadá joga em casa e aposta na força de sua nova geração, enquanto a Suíça é a equipe mais tradicional, mas nunca passou das quartas de final. Já o Catar busca provar que pode competir em alto nível após sediar o Mundial de 2022.
A quarta vaga ficou com a Bósnia e Herzegovina, classificada pela repescagem europeia, adicionando ainda mais equilíbrio ao grupo.
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Em uma Copa expandida para 48 seleções, o Grupo B surge como uma das chaves mais abertas da competição, onde detalhes podem definir os classificados para o mata-mata.