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"Grupo da vida": o que é possível esperar de Canadá, Suíça, Catar e Bósnia na Copa do Mundo?

Deu Liga na Copa analisa o Grupo B do Mundial, que conta com quatro seleções de pouca expressão no futebol

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