Grêmio ou Inter? Veja qual time revelou mais jogadores convocados para a Copa do Mundo

Alisson disputará a sua terceira Copa do Mundo. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Após a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, é possível atualizar alguns rankings relacionados a todos os atletas que representaram a Seleção Brasileira nos Mundiais.

A exemplo disso, Zero Hora listou todos os atletas que foram convocados para Copas do Mundo e que foram revelados pela dupla Gre-Nal. Das 23 edições do torneio, Grêmio e Inter revelaram jogadores para 17.

O Colorado leva vantagem na lista e soma 24 convocações sob este critério. Do lado Tricolor, são 11 jogadores revelados pelo clube que estiveram em listas da Seleção.

Na convocação para a Copa do Mundo deste ano, apenas um jogador foi formado pela Dupla. O goleiro Alisson, cria da base colorada, disputará o terceiro Mundial e deve ser mais uma vez o titular do Brasil.

Em contrapartida, o Rio Grande do Sul terá três representantes no torneio. Além de Alisson, foram convocados Raphinha, atacante que foi revelado pelo Avaí, e Ibañez, zagueiro/lateral-direito que começou no PRS, equipe que tinha sede em Garibaldi, mas que hoje está em Santa Maria.

Jogadores convocados revelados pela dupla Gre-Nal

2026

Alisson - Inter

2022

Alisson - Inter

Fred - Inter

2018

Alisson - Inter

Cássio - Grêmio

Fred - Inter

Douglas Costa - Grêmio

Taison - Inter

2010

Nilmar - Inter

2006

Emerson - Grêmio

Ronaldinho - Grêmio

2002

Ronaldinho - Grêmio

Anderson Polga - Grêmio

1998

Taffarel - Inter

Dunga - Inter

Emerson - Grêmio

1994

Taffarel - Inter

Dunga - Inter

Gilmar - Inter

1990

Taffarel - Inter

Dunga - Inter

Renato Portaluppi - Grêmio

Mauro Galvão - Inter

1986

Falcão - Inter

Mauro Galvão - Inter

1982

Falcão - Inter

Batista - Inter

1978

Batista - Inter

1974

Carpegiani - Inter

1970

Everaldo - Grêmio

1966

Alcindo - Grêmio

1954

Paulinho de Almeida - Inter

1950

Nena - Inter

Noronha - Grêmio

Adãozinho - Inter

Veja a lista de convocados de 2026