Grêmio ou Inter? Veja qual time revelou mais jogadores convocados para a Copa do Mundo

Após a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, é possível atualizar alguns rankings relacionados a todos os atletas que representaram a Seleção Brasileira nos Mundiais.
A exemplo disso, Zero Hora listou todos os atletas que foram convocados para Copas do Mundo e que foram revelados pela dupla Gre-Nal. Das 23 edições do torneio, Grêmio e Inter revelaram jogadores para 17.
O Colorado leva vantagem na lista e soma 24 convocações sob este critério. Do lado Tricolor, são 11 jogadores revelados pelo clube que estiveram em listas da Seleção.
Na convocação para a Copa do Mundo deste ano, apenas um jogador foi formado pela Dupla. O goleiro Alisson, cria da base colorada, disputará o terceiro Mundial e deve ser mais uma vez o titular do Brasil.
Em contrapartida, o Rio Grande do Sul terá três representantes no torneio. Além de Alisson, foram convocados Raphinha, atacante que foi revelado pelo Avaí, e Ibañez, zagueiro/lateral-direito que começou no PRS, equipe que tinha sede em Garibaldi, mas que hoje está em Santa Maria.
Jogadores convocados revelados pela dupla Gre-Nal
2026
- Alisson - Inter
2022
- Alisson - Inter
- Fred - Inter
2018
- Alisson - Inter
- Cássio - Grêmio
- Fred - Inter
- Douglas Costa - Grêmio
- Taison - Inter
2010
- Nilmar - Inter
2006
- Emerson - Grêmio
- Ronaldinho - Grêmio
2002
- Ronaldinho - Grêmio
- Anderson Polga - Grêmio
1998
- Taffarel - Inter
- Dunga - Inter
- Emerson - Grêmio
1994
- Taffarel - Inter
- Dunga - Inter
- Gilmar - Inter
1990
- Taffarel - Inter
- Dunga - Inter
- Renato Portaluppi - Grêmio
- Mauro Galvão - Inter
1986
- Falcão - Inter
- Mauro Galvão - Inter
1982
- Falcão - Inter
- Batista - Inter
1978
- Batista - Inter
1974
- Carpegiani - Inter
1970
- Everaldo - Grêmio
1966
- Alcindo - Grêmio
1954
- Paulinho de Almeida - Inter
1950
- Nena - Inter
- Noronha - Grêmio
- Adãozinho - Inter