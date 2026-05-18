Goleiro do Grêmio é surpresa da lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiro de 38 anos foi chamado por Ancelotti. Renan Mattos / Agencia RBS

Fora de todo ciclo de preparação à Copa do Mundo, Weverton será um dos 26 jogadores da Seleção Brasileira no Mundial de 2026. Ao lado de Alisson e Ederson, o goleiro do Tricolor será alternativa para Carlo Ancelotti na competição.

Em entrevista coletiva, Ancelotti explicou a decisão de levar Weverton para a competição, mesmo sem tê-lo testado anteriormente, destacando sua experiência.

— Em algumas posições, como a do goleiro, privilegiamos mais a experiência. Por isso chamamos a Weverton, do Grêmio. É experiente, não preciso testar. Já é testado e sabemos seu valor nesse tipo de competição. É alguém acostumado — explicou Ancelotti.

Aos 38 anos, o goleiro virou destaque no Grêmio após ser liberado pelo Palmeiras. Ele deve perder apenas uma partida. O jogo contra o Corinthians, marcado para 30 de maio. A apresentação à Seleção está prevista para 27 de maio.

Após a atuação contra o Bahia, o goleiro do Grêmio foi questionado sobre as expectativas de disputar mais uma Copa do Mundo. Em 2022, ele também integrou o elenco do Brasil.

— Feliz de estar vivendo essa expectativa. Tento fazer o meu melhor. Agora é sentar diante da TV, com a família, e viver esse momento. Para um jogador, não tem momento mais especial. Já tive essa felicidade. Tenho a certeza de que a comissão vai escolher o melhor para a Seleção. Se for escolhido, ficarei muito feliz com mais um sonho realizado. É um momento que marca nossa trajetória — destacou o goleiro.

Histórico de Weverton na Seleção

Com Ancelotti, Weverton não foi testado. A última vez que o goleiro esteve entre os convocados foi em março de 2025, quando Dorival Jr. estava à frente da Seleção. Naquele momento, não chegou a atuar contra Colômbia e Argentina.

Caso seja utilizado, não será uma estreia na competição. Em 2022, contra a Coreia do Sul, o goleiro atuou por 10 minutos na goleada por 4 a 1. O histórico dele, ao todo, conta com 10 partidas pela Seleção.

Após estrear em um amistoso contra a Colômbia, em 2017, ele foi utilizado em partidas válidas pelas Eliminatórias e também na Copa América de 2021. Sua última partida foi em 2023, na derrota por 2 a 1 para o Marrocos.