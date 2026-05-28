Goleiro do Grêmio comenta possibilidade de ser titular em amistoso da Seleção: "Todos estão prontos"

Weverton disputa posição com Alisson e Ederson. Filipe Duarte / Agencia RBS

Mesmo sem ter sido chamado outras vezes por Carlo Ancelotti, o goleiro do Grêmio disputa a titularidade da Seleção Brasileira no primeiro amistoso antes da Copa do Mundo. No próximo domingo (31), o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã.

Dos três convocados, Weverton é quem tem mais ritmo de jogo. Titular nos dois últimos Mundiais, o gaúcho Alisson voltou a jogar pelo Liverpool, no último domingo (24), depois de ficar afastado por dois meses devido a uma lesão na coxa direita. Já Ederson foi suspenso na Turquia por ter sido expulso no clássico entre Fenerbahçe e Galatasaray, no dia 26 de abril, e dar um soco no VAR.

Apesar disso, o camisa 1 gremista mantém a sobriedade. Afinal, os dois treinos realizados na Granja Comary, em Teresópolis, não adiantaram nada sobre quem larga na frente.

— Acho que todo mundo que está aqui hoje tem totais condições de jogar e vieram para isso. Alisson e Ederson querem jogar, eu quero jogar, mas acho que é uma escolha pessoal dele (Ancelotti). Isso é bom e traz competitividade. Todos estão prontos. Quem for escolhido, vai fazer o seu melhor, e quem não for, vai apoiar. Somos uma só Seleção e quando ganha, ganha todo mundo — analisou.

Curiosamente, o trio de goleiros é o mesmo que representou o Brasil no Catar, em 2022. Na ocasião, Alisson foi o escolhido por Tite, mas Ederson atuou contra Camarões, na última rodada da fase de grupos, enquanto Weverton disputou os minutos finais diante da Coreia do Sul, nas oitavas de final.

— Se for lá e ganhar, vão dizer que a manutenção é importante para a conquista. Se não ganhar, vão dizer que repetiu as mesmas coisas. Todos que estão aqui foram avaliados friamente pelo que podem entregar. Você carrega muita experiência de uma Copa para a outra. A responsabilidade é grande, mas também você já ter uma história aqui, uma vivência, traz mais tranquilidade — concluiu Weverton.

Após enfrentar o Panamá, a delegação embarca para os Estados Unidos. No dia 6 de junho, em Cleveland, disputará um último amistoso contra o Egito. A estreia na Copa está agendada para o dia 13, em Nova Jersey, contra Marrocos.