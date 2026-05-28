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Goleiro do Grêmio comenta possibilidade de ser titular em amistoso da Seleção: "Todos estão prontos"

Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, no próximo domingo (31)

Filipe Duarte

Direto de Teresópolis

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