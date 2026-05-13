Goleiro campeão mundial defende Bento após falha: "Se pesasse, eu não teria ido à Copa"

A posição de goleiro é ingrata e não admite falhas. Após cometer um erro no Campeonato Saudita e impedir o título antecipado do Al-Nassr ao ceder o 1 a 1 para o Al-Hilal, Bento virou alvo de críticas, sobretudo na Europa. O terceiro goleiro da Seleção Brasileira, contudo, ganhou um defensor de peso: Taffarel, que transmitiu palavras de conforto e alívio ao ex-jogador do Athletico-PR.

O experiente coordenador da preparação de goleiros da Seleção, tetracampeão nos Estados Unidos, em 1994, usou sua história quando ainda atuava entre as traves para elevar o astral de Bento — que foi criticado pelo técnico Jorge Jesus.

— Se (falha) pesasse assim, acho que eu nunca teria ido para uma Copa. Ele (Bento) tem feito um bom campeonato lá, com regularidade, estamos acompanhando — afirmou Taffarel em entrevista rápida à ESPN.

Taffarel não esconde que Bento falhou, mas garante que o goleiro já superou o desvio contra as próprias redes após uma cobrança de lateral já no fim que impediu festa armada do Al-Nassr pelo título saudita. O coordenador falou com o arqueiro verde e amarelo.

— Falhou, sim. Falei com ele, mas já superou. Goleiro tem de ser assim, foi isso que sempre me levou para a seleção: errava, admitia e sabia onde tinha errado. E virava a página: a posição tem isso, devemos estar preparados — garantiu Taffarel.