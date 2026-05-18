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Gaúchos na Copa do Mundo: relembre e conheça a trajetória dos jogadores do RS que irão defender a Seleção Brasileira

Três jogadores nascidos no Rio Grande do Sul estarão no Mundial que se inicia em 11 de junho

Valter Junior

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