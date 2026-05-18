Gaúchos na Copa do Mundo: relembre e conheça a trajetória dos jogadores do RS que irão defender a Seleção Brasileira

Ibañez, Alisson e Raphinha serão os jogadores nascidos no RS que irão para a Copa. Montagem sobre fotos de: Arquivo pessoal/Reprodução, Rodrigo Buendia/AFP, e Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação

Três jogadores que nasceram no Rio Grande do Sul irão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. A seguir, relembre como foram suas trajetórias até o Mundial.

Alisson

Alisson vai para sua terceira Copa do Mundo ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Estar na mesma frase que Taffarel é para poucos. Alisson é um deles. Ele será o primeiro goleiro desde Taffarel (1990, 1994 e 1998) a ser titular do gol brasileiro em três Copas. Separados no tempo, mas não nas cores e nos hábitos.

Goleiro e seu preparador saíram das categorias de base do Beira-Rio para o mundo. Firmaram amizade que vai além do campo, chegando ao chimarrão e à churrasqueira.

Alisson vive seus últimos dias como goalkeeper do Liverpool onde conquistou a Inglaterra, a Europa e o Mundo. Provavelmente após a Copa voltará a ser um portiere como foi após sua saída do Beira-Rio para defender a meta da Roma. Seu destino mais provável é a Juventus.

O DNA de goleiro está no sangue. Filho de um ex-goleiro de handebol é irmão de Muriel, ex-goleiro do Inter e atualmente no Náutico.

Nascimento

2/10/1992 - 33 anos

Naturalidade

Porto Alegre-RS

Clube

Liverpool

Pela seleção

76 jogos

34 gols sofridos

3ª Copa do Mundo

Raphinha

Raphinha vai para sua segunda Copa do Mundo. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Da Restinga para o Barcelona. Nos campos meio de terra, meio de grama do bairro mais populoso de Porto Alegre, seus dribles desconcertavam adversários. A habilidade foi insuficiente para causar suspiros nos grandes da Capital. Foi preciso perambular. A subida à elite do futebol mundial foi íngreme.

CFA, Audax, Imbituba. Até chegar no Avaí. Viagem sem escalas para Europa. Girou por equipes de menor grife em Portugal, França e Inglaterra. Se lá atrás, clubes brasileiros de expressão não o quiseram de graça, o Barcelona achou justo desembolsar R$ 354 milhões para tirá-lo do Leeds.

Na temporada passada atingiu números de Neymar durante o título espanhol. No bicampeonato os números foram menos reluzentes devido a lesões. Fez parte de todo o ciclo de Copa do Mundo, sendo convocado por todos os treinadores do período e vai para a sua segunda Copa.

Nascimento

14/12/1996 – 29 anos

Naturalidade

Porto Alegre-RS

Clube

Barcelona

Pela Seleção

31 jogos

9 gols marcados

2ª Copa do Mundo

Ibañez

Ibañez vai para sua primeira Copa do Mundo. Arquivo pessoal / Reprodução

Uma vez acontece, duas seriam demais. Na Copa do Catar, despontou como candidato a uma vaga. O mesmo aconteceu este ano. Desta vez, o gaúcho de Canela teve o seu nome anunciado por Carlo Ancelotti.

Sem chamar atenção da dupla Gre-Nal, fez a ponte aérea com o Rio de Janeiro para jogar pelo Fluminense. Saiu do RS como meia. Em terras cariocas, virou volante até surgir um certo Abel Braga em sua vida. Ele o colocou para jogar como zagueiro em um sistema com três defensores. Aprimorou a lida defensiva em passagens por Atalanta e Roma.

Ausente da convocação para o mundial catari, ficou esquecido no Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, até ser lembrado para os amistosos contra França e Croácia. A versatilidade de jogar como lateral fez a diferença para estar na lista da Copa.

Nascimento

23/11/1998 - 27 anos

Naturalidade

Canela-RS

Clube

Roma

Pela Seleção

5 jogos

0 gol

1ª Copa do Mundo