Galvão Bueno se recupera de cirurgia; saiba detalhes do caso às vésperas da Copa

Galvão Bueno precisou passar por cirugia. Mauricio Fidalgo / TV Globo / Divulgação

O narrador do SBT Galvão Bueno passou por cirurgia na manhã deste sábado (23). A intervenção realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi considerada. O procedimento teve como objetivo a correção de uma hérnia de disco.

Galvão segue sob acompanhamento médico. O processo de recuperação está previsto para ocorrer entre cinco e sete dias. Ainda no hospital, ele iniciará sessões de fisioterapia. A alta está programa para os próximos dias.

“Na manhã deste sábado, o narrador Galvão Bueno passou por uma cirurgia eletiva para correção de uma hérnia de disco. O procedimento, realizado com sucesso, já foi concluído e tudo correu dentro do esperado. Galvão passa bem e segue em recuperação, sob acompanhamento”, disse comunicado do hospital.

O locutor de 75 anos é o principal nome do SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026. Apesar da cirurgia, Galvão tem sua presença na Copa do Mundo confirmada.