Galvão Bueno passará por cirurgia dias antes da Copa do Mundo 

O narrador Galvão Bueno está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e passará por uma cirurgia na coluna para corrigir uma hérnia de disco que estava lhe causando dores e desconfortos nos últimos dias.
O locutor de 75 anos é o principal nome do SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a cirurgia não deve comprometer a participação de Galvão na sua última edição da competição.
A projeção é de que o narrador fique em repouso período aproximado de cinco a sete e possa retomar as atividades. Conforme divulgado pelo Estadão, o estafe do narrador afirmou que o procedimento não é de grande complexidade. A ida de Galvão Bueno aos EUA para cobrir a Copa está mantida e ocorrerá no dia 7 de junho.
O SBT pretende usar o experiente locutor como âncora em 10 das 32 partidas transmitidas pela emissora na Copa. Todos os jogos envolvendo a Seleção serão responsabilidade da narração de Galvão. Além do Brasil, está previsto que ele narre a abertura do torneio entre México e África do Sul, no dia 11 de junho e a final marcada para o dia 19 de julho.