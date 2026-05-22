Galvão Bueno passará por cirurgia dias antes da Copa do Mundo 

Narrador deve participar das transmissões do Mundial. Mauricio Fidalgo / TV Globo / Divulgação

O narrador Galvão Bueno está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e passará por uma cirurgia na coluna para corrigir uma hérnia de disco que estava lhe causando dores e desconfortos nos últimos dias.

O locutor de 75 anos é o principal nome do SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a cirurgia não deve comprometer a participação de Galvão na sua última edição da competição.

A projeção é de que o narrador fique em repouso período aproximado de cinco a sete e possa retomar as atividades. Conforme divulgado pelo Estadão, o estafe do narrador afirmou que o procedimento não é de grande complexidade. A ida de Galvão Bueno aos EUA para cobrir a Copa está mantida e ocorrerá no dia 7 de junho.