França é primeira favorita a convocar para a Copa do Mundo; veja quando as principais seleções anunciam as listas

Antes de o Mundial começar, um momento domina as atenções do público: as convocações das principais favoritas ao título. Zero Hora lista, abaixo, quando cada lista será anunciada.
A primeira favorita a convocar seus 26 jogadores foi a França. A convocação dos atuais vice-campeões do mundo foi divulgada nesta quinta-feira (14).
Entre os convocados, o meia Kanté, e craques como Demebelé e Barcola (PSG), Cherki (City) e Olise (Bayern). Já as ausências ficaram por conta de nomes como o atacante Griezmann e o meia Camavinga.
A convocação da Seleção Brasileira acontece na próxima segunda-feira (18). Já algumas importantes seleções sul-americanas ainda não têm data para anunciar as listas. A Argentina até divulgou sua pré-convocação, mas não há previsão para a lista final. O mesmo acontece com o Uruguai.
Entre os donos da casa, Estados Unidos e México anunciaram que a convocação de suas seleções ocorrerá em 26 de maio e 1° de junho, respectivamente. O Canadá ainda não divulgou.
Até agora, apenas uma seleção anunciou a lista dos 26 jogadores. Nesta segunda-feira (11), a Bósnia convocou o elenco para a disputa da Copa.
Seleções já convocadas:
- França: 14/05
Veja abaixo a data de convocação das favoritas e dos donos da casa:
- Brasil: 18/05
- Portugal: 19/05
- Alemanha: 21/05
- Inglaterra: 22/05
- Holanda: 25/05
- Espanha: 25/05
- Estados Unidos: 26/05
- México: 1°/06
- Argentina: não divulgou
- Canadá: não divulgou
- Uruguai: não divulgou
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