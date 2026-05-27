Fãs de Neymar fazem plantão no primeiro dia de treino da Seleção Brasileira para a Copa

Torcedor viajou de Bangu para mostrar música sobre o camisa 10 do Santos. Filipe Duarte / Agencia RBS

Torcedores da Seleção Brasileira foram à Granja Comary, em Teresópolis, nesta quarta-feira (27), para acompanhar a apresentação dos jogadores que iniciaram a preparação para a Copa do Mundo. Mas, como o primeiro dia de trabalho foi voltado a avaliações médicas, com portões fechados para imprensa e torcida, tiveram de esperar do lado de fora.

O público, formado em grande maioria por fãs de Neymar, encarou a neblina e o tempo cinzento, permanecendo postado em frente ao local que servirá como concentração para os comandados de Carlo Ancelotti pelos próximos cinco dias.

— Eu sou compositor. Já compus outras músicas, uma para o Flamengo, e quando começou o debate sobre Neymar ir ou não para a Copa, fiz uma música para ele. Ele não podia ficar de fora. É nosso último gênio — disse Alex de Souza, mais conhecido por "Manguito Alex", que viajou três horas de Bangu para a região serrana do Rio de Janeiro.

Apesar da festa, ninguém chegou perto de Neymar ou qualquer um dos convocados. Os atletas desembarcaram na Granja Comary de helicóptero ainda pela manhã, frustrando quem esperava por uma foto ou autógrafo.

— Eu vi o helicóptero levando os jogadores. E o Ancelotti passou de carro por aqui, mas com o vidro fechado. Espero poder assistir ao treino amanhã (quinta-feira) e encontrar com o Neymar — compentou Alex.

Além da torcida individual, o camisa 10 santista é personagem por conta de um edema na panturrilha direita, que o transforma em dúvida para o amistoso do próximo domingo (31), contra o Panamá, no Maracanã.

Ao todo, 23 atletas se apresentaram em Teresópolis. As exceções ficaram por conta do trio que jogará a final da Liga dos Campeões, no próximo sábado (30), em Budapeste, na Hungria: os zagueiros Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, além do atacante Gabriel Martinelli, que também defende o clube inglês. Os três só irão compor a delegação nos Estados Unidos.