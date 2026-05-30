Exaltasamba, Marcos & Belutti e mais: Porto Alegre terá festa para acompanhar jogos do Brasil na Copa; veja a programação

Arena do Torcedor em 2022. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Torcedores que quiserem um programa diferente para assistir aos jogos do Brasil na Copa terão uma opção na região central de Porto Alegre, próximo à Orla do Guaíba. A Arena Nº1, evento organizado pela Brahma com apoio da CBF, terá transmissão das partidas da Seleção e shows musicais com entrada gratuita.

A ação ocorre nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho na ADVB/RS (Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.000, bairro Praia de Belas). A entrada é permitida mediante retirada de ingresso no Sympla.

Além do setor gratuito, haverá um espaço exclusivo com praça de alimentação e open bar, com ingressos a partir de R$ 320.

Confira a programação

Sábado, 13 de junho (Brasil x Marrocos)

Transmissão ao vivo do jogo

Shows: DJ Heitor e Exaltasamba

DJ Heitor e Exaltasamba Abertura dos portões: 15h

Sexta-feira, 19 de junho (Brasil x Haiti)

Transmissão ao vivo do jogo

Shows: Banda Eva, Hitmaker e DJ Heitor

Abertura dos portões: 16h

Quarta-feira, 24 de junho (Escócia x Brasil)

Transmissão ao vivo do jogo

Shows: Marcos & Belutti, Atitude 67 e DJ Heitor

Abertura dos portões: 15h

Segunda-feira, 29 de junho (segunda fase)

Transmissão ao vivo do jogo

Shows: Di Proposito e DJ Heitor

Abertura dos portões: a definir

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Serviço

Local: ADVB/RS — Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.000, bairro Praia de Belas

Setor Arena:

Gratuito, mediante retirada de ingresso na Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. Entrada sujeita a capacidade do espaço.

Classificação: a partir de 16 anos.

Setor Backstage:

A partir de R$ 320.

Área exclusiva com open bar de cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin.

Classificação: maiores de 18 anos Menores não poderão acessar o setor Backstage, mesmo acompanhados dos responsáveis.

Acessibilidade: Disponível em todas as praças.