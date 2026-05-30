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Exaltasamba, Marcos & Belutti e mais: Porto Alegre terá festa para acompanhar jogos do Brasil na Copa; veja a programação

Arena N1º terá transmissão das partidas da Seleção e shows musicais na região central 

Zero Hora

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