Exaltasamba, Marcos & Belutti e mais: Porto Alegre terá festa para acompanhar jogos do Brasil na Copa; veja a programação

Torcedores que quiserem um programa diferente para assistir aos jogos do Brasil na Copa terão uma opção na região central de Porto Alegre, próximo à Orla do Guaíba. A Arena Nº1, evento organizado pela Brahma com apoio da CBF, terá transmissão das partidas da Seleção e shows musicais com entrada gratuita.
A ação ocorre nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho na ADVB/RS (Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.000, bairro Praia de Belas). A entrada é permitida mediante retirada de ingresso no Sympla.
Além do setor gratuito, haverá um espaço exclusivo com praça de alimentação e open bar, com ingressos a partir de R$ 320.
Confira a programação
Sábado, 13 de junho (Brasil x Marrocos)
- Transmissão ao vivo do jogo
- Shows: DJ Heitor e Exaltasamba
- Abertura dos portões: 15h
Sexta-feira, 19 de junho (Brasil x Haiti)
- Transmissão ao vivo do jogo
- Shows: Banda Eva, Hitmaker e DJ Heitor
- Abertura dos portões: 16h
Quarta-feira, 24 de junho (Escócia x Brasil)
- Transmissão ao vivo do jogo
- Shows: Marcos & Belutti, Atitude 67 e DJ Heitor
- Abertura dos portões: 15h
Segunda-feira, 29 de junho (segunda fase)
- Transmissão ao vivo do jogo
- Shows: Di Proposito e DJ Heitor
- Abertura dos portões: a definir
Serviço
Local: ADVB/RS — Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.000, bairro Praia de Belas
Ingressos: Sympla
Setor Arena:
- Gratuito, mediante retirada de ingresso na Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. Entrada sujeita a capacidade do espaço.
- Classificação: a partir de 16 anos.
Setor Backstage:
- A partir de R$ 320.
- Área exclusiva com open bar de cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin.
- Classificação: maiores de 18 anos Menores não poderão acessar o setor Backstage, mesmo acompanhados dos responsáveis.
Acessibilidade: Disponível em todas as praças.
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