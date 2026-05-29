De tênis, Neymar assiste a treino da Seleção no gramado da Granja Comary

Por conta da lesão grau 2 na panturrilha direita, o jogador não participou do trabalho com os demais companheiros. Rafael Ribeiro / CNF/Divulgação

O penúltimo treino da Seleção Brasileira, em Teresópolis, contou com um espectador de luxo. Calçando tênis, Neymar foi ao gramado da Granja Comary, conversou com o coordenador da CBF Rodrigo Caetano, e assistiu à atividade comandada por Carlo Ancelotti nesta sexta-feira (29).

Por conta da lesão grau 2 na panturrilha direita, o jogador não participou do trabalho com os demais companheiros, mas permanece no ambiente da CBF realizando fisioterapia para se recuperar o quanto antes.

De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, o tempo estimado para o retorno é de duas a três semanas. Assim, ficará de fora dos amistosos contra Panamá, neste domingo (31), contra Egito, no dia 6 de junho, e possivelmente da estreia da Copa do Mundo, contra Marrocos, no dia 13.

Apesar da gravidade da contusão, a comissão técnica decidiu por não cortar o camisa 10 do Santos. Na próxima segunda (1º), será enviada a lista definitiva para a Fifa. Qualquer eventual corte deverá ser feito até o dia 12, véspera da estreia, mediante apresentação de laudo médico.