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De tênis, Neymar assiste a treino da Seleção no gramado da Granja Comary

Atleta teve diagnosticada lesão na panturrilha direita e não participará dos amistosos antes da Copa do Mundo

Filipe Duarte

Direto do Rio de Janeiro

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