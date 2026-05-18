Copa do Mundo

Sobraram da lista
Notícia

De Renato a Ronaldinho: relembre jogadores brasileiros que estiveram em álbuns da Copa e não foram convocados

Três atletas da Amarelinha incluídos na coleção de 2026 já são ausências confirmadas no torneio por lesão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS