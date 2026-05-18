De Renato a Ronaldinho: relembre jogadores brasileiros que estiveram em álbuns da Copa e não foram convocados

Adriano e Ronaldinho estavam no álbum, mas não disputaram o Mundial da África do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada por Carlo Ancelotti na segunda-feira (18). Enquanto a lista oficial não sai, uma tradição típica do Mundial já movimenta os torcedores: o álbum de figurinhas.

E junto da expectativa pelas páginas preenchidas, volta também uma curiosidade recorrente entre os fãs: quais jogadores aparecem no álbum da Copa, mas ficarão de fora do torneio?

Entre os brasileiros presentes no álbum oficial, três nomes já estão fora da Copa: o zagueiro Éder Militão e os atacantes Rodrygo e Estêvão, ambos lesionados. Outros jogadores ainda podem entrar na lista dos cortados do álbum, dependendo da convocação final de Ancelotti.

1990, o ano da exceção

Historicamente, casos assim são comuns. Desde o Mundial de 1970, com exceção de 1990, todas as edições tiveram ao menos um brasileiro presente nas páginas da coleção e que acabou não disputando o torneio.

Em 2014, Robinho virou figurinha no álbum da Copa disputada no Brasil, mas ficou fora da lista de Felipão. Quatro anos antes, Ronaldinho Gaúcho e Adriano também apareceram na coleção sem disputar o Mundial da África do Sul.

Já em 1998, Romário estampou o álbum da Copa da França, mas uma lesão às vésperas da convocação tirou o atacante da lista final de Zagallo, em uma das ausências mais marcantes da história da Seleção.

Outro caso histórico foi de Renato Portaluppi, cortado por Telê Santana da Amarelinha antes da Copa do Mundo de 1986, no México, devido a um episódio de indisciplina.

Os brasileiros que estiveram no álbum mas ficaram de fora da Copa

2026: Éder Militão, Rodrygo e Estevão*;

Éder Militão, Rodrygo e Estevão*; 2022: Philippe Coutinho;

Philippe Coutinho; 2018: Daniel Alves e Giuliano;

Daniel Alves e Giuliano; 2014: Robinho;

Robinho; 2010: Ronaldinho Gaúcho, Adriano e André Santos;

Ronaldinho Gaúcho, Adriano e André Santos; 2006: Renato, Roque Júnior e Julio Baptista;

Renato, Roque Júnior e Julio Baptista; 2002: Juan e Emerson;

Juan e Emerson; 1998: Mauro Silva, Zé Maria, Flávio Conceição e Romário;

Mauro Silva, Zé Maria, Flávio Conceição e Romário; 1994: Ricardo Gomes, Palhinha e Evair;

Ricardo Gomes, Palhinha e Evair; 1986: Éder, Toninho Cerezo, Mozer, Leandro e Renato Gaúcho;

Éder, Toninho Cerezo, Mozer, Leandro e Renato Gaúcho; 1974: Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Carbone, Félix e Palhinha;

Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Carbone, Félix e Palhinha; 1970: Dirceu Lopes.