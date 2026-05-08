"Cromos" e "Stickers": Panini explica diferença entre pacotes do álbum da Copa do Mundo

Pacotes vendidos no Brasil possuem leve diferença na parte da frente. Antonio Oliveira / Agência RBS

Após o lançamento do álbum da Copa do Mundo, algumas pessoas notaram dois tipos de pacotes sendo comercializados nos pontos de venda. Enquanto alguns possuem a palavra "cromos" escrita na parte frontal, outros contam com a escrita "stickers".

É bem verdade que a segunda é a tradução da primeira na língua inglesa. Mas a diferença foi o suficiente para gerar alguns debates nas redes sociais.

Primeiro, alguns usuários criaram a teoria de que uma das versões teria "melhores jogadores" ou "figurinhas mais raras". Depois, foi associado ao álbum virtual.

Alguns pacotes possuem um papel com um código que gera um pacote para o álbum virtual. Na outra teoria, apenas os que contam com a escrita "cromos" têm essa possibilidade.

O fato é que a Panini desmentiu ambas as ideias, em contato com a reportagem. Segundo a marca responsável por produzir o álbum da Copa do Mundo, a diferença dos pacotes diz respeito apenas à variação das bobinas que fazem a impressão dos cromos. Ou seja, não há diferença no interior dos pacotes.

Vale destacar que os pacotes comercializados no Brasil são produzidos na fábrica da Panini, em Barueri, São Paulo. Alguns países da América Latina também são abastecidos por essas produções. No Brasil, a borda dos pacotes tem tom branco, enquanto nos outros países têm tom prateado.

Pacote menor

Além do pacote tradicional, com sete figurinhas, também há uma versão menor, com apenas cinco, que está sendo comercializada por uma rede de fast food. Neste caso, os pacotes não possuem cromos brilhantes.

Outra diferença está na figurinha dos times perfilados. Cada pacote possui um cromo desse estilo, mas com a borda amarela. No caso do pacote tradicional, tais figurinhas tem a borda azul.

Valores dos pacotes