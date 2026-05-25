Copa 360: as escalações além-fronteiras do Mundial

Seleção que tem apenas um jogador nascido no país. E outra equipe que reúne atletas nascidos em 10 países diferentes.

No sexto episódio da série Copa 360°, a gente apresenta a seleção da diáspora. Isto é, equipes que representam várias nações, na maior parte dos casos por conta de imigrantes.

A série Copa 360 apresentará as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo, com dois episódios inéditos por semana, sempre às segundas e quintas.