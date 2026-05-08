Copa do Mundo 2026 terá abertura com show de estrelas e destaque para a cultura mexicana

Entre os artistas confirmados para a apresentação estão Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. Fifa / Divulgação

A Copa do Mundo 2026 terá uma abertura marcada por música, identidade cultural e grandes nomes do cenário internacional. A Fifa anunciou que a cerimônia inaugural do torneio será realizada no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com um espetáculo que antecederá em 90 minutos o primeiro jogo do Mundial.

Entre os artistas confirmados para a apresentação estão Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. O show dará vida ao álbum oficial da Copa e terá como eixo central a valorização da cultura mexicana por meio da música, da dança e de manifestações artísticas tradicionais e contemporâneas.

O México será o primeiro dos três países-sede a abrir oficialmente o torneio. Além do país, o Mundial de 2026 também será disputado nos Estados Unidos e no Canadá, que receberão suas próprias cerimônias de abertura nos dias seguintes. As apresentações têm produção do Balich Wonder Studio e compartilham um conceito criativo comum, que propõe reinterpretar o troféu da Copa a partir das tradições culturais de cada sede.

Na capital mexicana, o espetáculo terá como símbolo o papel picado, elemento tradicional da cultura local associado a celebrações populares, artesanato e festividades. A cerimônia também contará com a participação de artistas indígenas e performers de folclore moderno.

Portões abertos quatro horas antes

Segundo a entidade máxima do futebol, o público presente no estádio terá participação ativa no espetáculo. Os portões do Azteca serão abertos quatro horas antes do início da partida, com acesso a ativações especiais, experiências interativas e entretenimento pré-jogo.

A partida de abertura do torneio será entre México e África do Sul, reforçando o caráter histórico do Estádio Azteca, que se tornará o primeiro do mundo a sediar jogos de três edições do Mundial — depois de 1970 e 1986.

A Copa do Mundo 2026 será a maior da história, com 48 seleções, 104 partidas e jogos distribuídos em 16 cidades-sede. A decisão do título está marcada para 19 de julho, no estádio de Nova York–Nova Jersey.