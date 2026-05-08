Copa do Mundo

Contagem regressiva
Notícia

Copa do Mundo 2026 terá abertura com show de estrelas e destaque para a cultura mexicana

Cerimônia no Estádio Azteca começa 90 minutos antes do jogo inaugural e terá atrações como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández e Belinda

Zero Hora

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