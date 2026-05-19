Copa 360: as sete seleções mais retrancadas do Mundial

A Copa do Mundo não é feita só de jogo bonito. Pelo menos sete seleções devem chamar atenção por colocarem “o país inteiro” dentro da área para não sofrer gols.

O quarto episódio da série Copa 360 apresenta as equipes que devem formar verdadeiros ferrolhos no Mundial 2026.

Essas seleções estão longe de serem favoritas, mas provavelmente nenhum grande vai querer enfrentá-las.

A série Copa 360 apresentará as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo, com dois episódios inéditos por semana, sempre às segundas e quintas.