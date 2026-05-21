Copa 360: as origens dos apelidos curiosos das seleções do Mundial

Você conhece os Leões de Teranga? E as Águias de Cartago? E os Honrados ou os Incandescentes?

Várias seleções da Copa do Mundo 2026 têm apelidos que representam história, cultura e identidade dos países.

No quinto episódio da série Copa 360, Zero Hora explica origem e significado dos apelidos mais curiosos.

A série Copa 360 apresenta as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo, com dois episódios inéditos por semana, sempre às segundas e quintas.