Copa 360: as origens dos apelidos curiosos das seleções do Mundial

Você conhece os Leões de Teranga? E as Águias de Cartago? E os Honrados ou os Incandescentes?
Várias seleções da Copa do Mundo 2026 têm apelidos que representam história, cultura e identidade dos países.
No quinto episódio da série Copa 360, Zero Hora explica origem e significado dos apelidos mais curiosos.
A série Copa 360 apresenta as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo, com dois episódios inéditos por semana, sempre às segundas e quintas.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲