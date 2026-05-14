Copa 360: As cinco seleções que aliviam o sofrimento de um povo

Muito mais do que futebol, a Copa do Mundo proporciona a oportunidade de povos devastados pela guerra e por tragédias sociais viverem momentos de alegria através do futebol.

O terceiro episódio da série Copa 360 apresenta cinco seleções que buscam no Mundial 2026 um objetivo maior do que o título: aliviar o sofrimento de uma nação.

A série apresentará as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo, com dois episódios inéditos por semana, sempre às segundas e quintas.

O próximo capítulo, na segunda (18), apresentará as seleções mais retrancadas do Mundial.