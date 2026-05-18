Que horas é a convocação da Seleção Brasileira? Saiba como acompanhar e onde assistir ao vivo

O Brasil conhece nesta segunda-feira (18) os seus 26 representantes na Copa do Mundo 2026. Às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti anuncia a lista de convocados da Seleção. A partir das 15h, GZH fará uma cobertura especial em seu canal do YouTube.
A Amarelinha estreia no torneio no dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos. No Grupo C do Mundial, a Seleção ainda tem Haiti e Escócia como adversárias.
A delegação viaja oficialmente no dia 1º de junho e ainda tem dois amistoso antes da competição: contra o Panamá, no dia 31 no Maracanã; depois, já nos EUA, encara o Egito no dia 6 de junho.
