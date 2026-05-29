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Conversa reservada entre Ancelotti e Weverton aumenta dúvida no gol do Brasil antes da Copa

Dos três convocados, goleiro do Grêmio é quem chega com maior ritmo de jogo para amistoso contra o Panamá

Filipe Duarte

De Teresópolis (RJ)

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