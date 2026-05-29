Conversa reservada entre Ancelotti e Weverton aumenta dúvida no gol do Brasil antes da Copa

Posição é uma das interrogações do time de Carlo Ancelotti. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Reside no gol um dos pontos de interrogação da Seleção Brasileira para o amistoso de domingo (31), contra o Panamá. Uma conversa reservada entre Carlo Ancelotti e Weverton durante o treino desta sexta-feira (29), na Granja Comary, em Teresópolis, aumentou a dúvida.

Após iniciar o aquecimento com o preparador Taffarel, o goleiro do Grêmio viu o treinador se aproximar para uma conversa reservada que durou cerca de dois minutos. A cena não teria nenhuma importância se não fosse a situação dos outros jogadores da posição.

Dos três convocados para a Copa do Mundo, Weverton é quem mais atuou no ano. Desde que trocou o Palmeiras pelo Grêmio, jogou 32 vezes. Alisson e Ederson fizeram 18 partidas por Liverpool e Fenerbahçe, respectivamente. Ederson defendeu a meta brasileira no amistoso contra a França, em março.

— Foi um ano de mudança e que eu decidi sair, encerrar uma jornada vencedora e decidi trocar de clube, trocar de cidade, de cultura. Foi uma decisão importante para mim. Poder conhecer outra cultura, me desafiar, jogar com mais frequência, poder ser mais exigido, fazer mais defesas, trouxe mais visibilidade para o meu trabalho — declarou Weverton em entrevista concedida ainda na quinta-feira (28).

Rivalidade Gre-Nal

Apesar da presença de Ederson, a disputa parece mais fechada na rivalidade Gre-Nal. Titular nas duas últimas Copas, o ex-colorado Alisson se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita que o afastou de campo por dois meses para reaparecer no Campeonato Inglês apenas na rodada final, no fim de semana passado.

Neste sábado (30), Ancelotti comanda um último treinamento na região serrana do Rio de Janeiro antes de descer à capital.

Uma provável escalação para o jogo no Maracanã, às 18h30min de domingo (31), tem Alisson (Weverton); Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Raphinha, Vini Júnior e Matheus Cunha.