O público já sabe quem serão os 26 jogadores a representar o Brasil na Copa do Mundo deste ano. A lista completa foi lida pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), durante o evento realizado pela CBF, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Após uma cerimônia de abertura e apresentações musicais, o italiano deu início à leitura dos nomes. Foram escolhidos três goleiros, nove defensores, cinco meias e nove atacantes.
A maior expectativa do dia estava por conta da presença de Neymar. O camisa 10 do Santos foi um dos nomes chamados por Ancelotti e disputará o quarto Mundial da carreira.
Dos 26 convocados, três atletas nasceram no Rio Grande do Sul. O goleiro Alisson, do Liverpool, que é natural de Novo Hamburgo, o atacante Raphinha, natural de Porto Alegre e jogador do Barcelona, além do zagueiro Ibañez, do Al Ahli, da Arábia Saudita, que nasceu em Canela.
Da dupla Gre-Nal, o único lembrado por Ancelotti foi o goleiro Weverton, do Grêmio. Ele também foi convocado na última Copa do Mundo e estará em seu segundo Mundial.
O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra Marrocos, em Nova York. Depois, ainda fará jogos contra Haiti e Escócia, na fase de grupos. Antes da primeira rodada, a Seleção fará amistosos contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, em 6 de junho, já em solo norte-americano.
Confira os convocados do Brasil para a Copa do Mundo 2026
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).
Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit) e Wesley (Roma).
Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG).
Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).
Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Jr. (Real Madrid).