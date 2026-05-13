Confira 10 craques que não venceram a Copa do Mundo; veja vídeo

A conquista da Copa do Mundo é o sonho de 10 entre 10 jogadores que começam suas carreiras no futebol. É o auge de qualquer atleta da modalidade. Como Lionel Messi, que venceu seu primeiro Mundial no Catar em 2022 e consolidou ainda mais seu nome entre os grandes do esporte.

Por outro lado, outros grandes jogadores tentaram, mas não conseguiram o título. Faltando um mês para a estreia da Seleção Brasileira na Copa contra Marrocos, Zero Hora cita abaixo 10 atletas que não venceram o troféu mais importante do futebol mundial.

Yashin

O soviético participou de quatro edições de Copa do Mundo e foi considerado pela Fifa como o melhor goleiro do século XX. No entanto, sua melhor campanha com a União Soviética em Mundiais foi em 1966, quando ficou na quarta colocação.

Di Stéfano

Di Stéfano não só não ganhou a Copa, como nunca disputou uma edição. Convocado por três seleções diferentes (Argentina, Colômbia e Espanha), teve desencontro entre países e Copas. Em 1962, chegou a ser convocado para a Copa pelos espanhóis, mas não atuou por lesões.

Zico

Principal nome do Flamengo e da Seleção na década de 1980, o meia participou de três edições de Copa. Em 1982, na Espanha, era o maestro do time eliminado pela Itália naquela considerada uma das melhores seleções da história do futebol brasileiro. Quatro anos depois, ficou marcado pelo pênalti perdido durante o tempo regulamentar das quartas de final, contra a França.

Puskás

O húngaro foi o principal nome da seleção europeia na década de 1950. Na Copa de 1954, a Hungria chegou como favorita, mas foi derrotada na final pela Alemanha Ocidental. Puskás jogou a Copa de 1962 pela Espanha, mas nem gol marcou com a camisa da Fúria.

Cruyff

Estrela do Carrossel Holandês de Rinus Michels, o mais icônico jogador da seleção da Holanda disputou apenas a Copa de 1974. Cruyff levou o time à final, mas foi vice-campeão. A Holanda perdeu a decisão para a Alemanha Ocidental, sede do torneio.

Platini

Três edições de Copa foi o que disputou um dos maiores jogadores da seleção francesa. No entanto, Platini só viu a França ser campeã após a aposentadoria. O mais longe que chegou na competição foi a semifinal — 1982 e 1986.

Eusébio

O português disputou apenas uma edição de Copa do Mundo e levou Portugal ao terceiro lugar no Mundial de 1966, na Inglaterra. O "Pantera Negra" ajudou, inclusive, a equipe a vencer o Brasil à época. Foi o artilheiro da Copa.

Cristiano Ronaldo

Maior nome da seleção portuguesa após Eusébio, CR7 esteve em todas as Copas desde 2006, com a melhor colocação sendo o quarto lugar em 2006. O astro de Portugal irá para sua sexta participação em Mundiais, provavelmente sua última.

George Best

Um dos maiores ídolos do Manchester United, Best viveu seu auge em uma época em que a Irlanda do Norte não conseguiu se classificar para as Copas.

Roberto Baggio

Teve sua maior chance de vencer a Copa do Mundo, em 1994. Mas perdeu pênalti na final contra o Brasil nos Estados Unidos. Disputou também o Mundial em 1990 (reserva) e 1998 (titular). É até hoje o maior artilheiro da Itália em Copas do Mundo, com nove gols, ao lado de Paolo Rossi e Christian Vieri.