Como Rayan convenceu Ancelotti que deveria ir à Copa do Mundo

Ryean tem apenas um jogo pela Seleção. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Quando Carlo Ancelotti assumiu a Seleção Brasileira em maio passado, Rayan, de 19 anos, tinha apenas 58 jogos como profissional. Um ano depois está na Copa no Mundo.

Antepenúltimo nome anunciado por Carlo Ancelotti, o atacante também foi um dos últimos a ingressar na lista do técnico italiano. O atacante do Bornmouth é uma daquelas explosões do futebol brasileiro. Surge do nada na hora certa.

Rayan fechou 2025 como uma das revelações do futebol brasileiro. No fim da janela de transferências, o clube inglês desembolsou 28,5 milhões de euros para tirá-lo do Vasco. Não precisou muito para causar impacto na terra de Rei Charles. Mesmo que seja a Premiere Legue.

Na estreia, uma assistência. No segundo jogo, um gol. No terceiro, outro. Nas últimas três partidas, três gols. Sua eficiência ajudou ao clube de pouca tradição a se intrometer no topo da tabela.

O Bournemouth é o sexto colocado no Campeonato Inglês. Ainda tem chances matemáticas, embora improváveis de classificar à Champions League. Precisa de um ponto em dois jogos para garantir uma vaga na Liga Europa.

Veterano nas categorias de base da Seleção Brasileira, passou por todas, tem apenas 15 minutos na equipe principal no currículo. Jogou os minutos finais da vitória por 3 a 1 sobre a Croácia em abril.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲