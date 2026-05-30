Como foram os brasileiros convocados para a Seleção na final da Champions League 

Magalhães lamenta pênalti desperdiçado. NICOLAS TUCAT / AFP

Até o último lance da final da Champions League, os brasileiros convocados para a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo 2026 tinham atuações praticamente impecáveis. No fim das contas, o PSG se tornou bicampeão do torneio, neste sábado (30), porque o zagueiro Gabriel Magalhães desperdiçou a última cobrança.

Nos 120 minutos de bola rolando, no entanto, o defensor do Arsenal foi o melhor entre os três convocados por Carlo Ancelotti. Soberano pelo alto e em bolas rasteiras, cortes precisos e liderança marcaram a atuação de Magalhães.

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O outro brasileiro do clube inglês também é Gabriel. Martinelli começou no banco e entrou na reta final do tempo normal. Tentou algumas jogadas de contra-ataque, mas sem sucesso. Nas penalidades, contudo, foi efetivo e converteu a cobrança.

Marquinhos ergue a taça novamente

Marquinhos é o capitão do PSG e da Seleção. ODD ANDERSEN / AFP

O terceiro convocado que disputou a final foi Marquinhos. Capitão da Seleção Brasileira e responsável mais uma vez por levantar a taça da Champions League.

O zagueiro fez um jogo seguro e com bons cortes. No primeiro gol do Arsenal, ele tentou afastar e deu azar da bola carimbar Trossard e sobrar nos pés de Havertz, que abriu o placar.

A experiência de Marquinhos foi fundamental para não se deixar abalar, muito menos seus companheiros, que buscaram o empate no segundo tempo. O zagueiro não bateu pênalti, pois foi substituído no intervalo da prorrogação.

Apesar do erro de Magalhães, a decisão da Champions mostrou que a Seleção Brasileira tem uma dupla de zaga muito qualificada. No dia 19 de julho, data da final da Copa do Mundo, os brasileiros esperam que Marquinhos repita o gesto de levantar a taça de campeão.