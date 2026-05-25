Com Yamal e sem jogadores do Real Madrid, Espanha anuncia convocação para a Copa

A Espanha anunciou, nesta segunda-feira (25), os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo de 2026. A lista conta com Lamine Yamal, principal nome da seleção e do Barcelona, mas que está se recuperando de lesão, e não tem nenhum atleta do Real Madrid.
O técnico Luis de la Fuente fez mudanças na defesa. Le Normand (Atlético de Madrid) e Huijsen (Real Madrid), que eram peças quase certas, ficaram de fora, dando lugar para Eric Garcia e Marc Pubill.
No meio de campo, Merino, que voltou a jogar após quatro meses de lesão, está na lista. Outro nome que chegará em recuperação é o atacante Nico Williams, que sofreu uma lesão muscular na coxa.
A Espanha está no Grupo H do Mundial. A seleção campeã de 2010 estreia no dia 15 de junho contra Cabo Verde. Depois, no dia 21, enfrenta a Arábia Saudita, e finaliza a fase de grupos no dia 26 contra o Uruguai.
Veja os 26 convocados da Espanha
Goleiros
- Unai Simon (Athletic Bilbao)
- Raya (Arsenal)
- Joan Garcia (Barcelona)
Defensores
- Cucurella (Chelsea)
- Grimaldo (Bayer Leverkusen)
- Laporte (Athletic Bilbao)
- Cubarsi (Barcelona)
- Pubill (Atlético de Madrid)
- Eric Garcia (Barcelona)
- Llorente (Atlético de Madrid)
- Pedro Porro (Tottenham)
Meias
- Pedri (Barcelona)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Zubimendi (Arsenal)
- Gavi (Barcelona)
- Rodri (Manchester City)
- Baena (Atlético de Madrid)
- Merino (Arsenal)
Atacantes
- Oyarzabal (Real Sociedad)
- Olmo (Barcelona)
- Nico Williams (Athletic Bilbao)
- Yeremy Pino (Crystal Palace)
- Ferran Torres (Barcelona)
- Borja Iglesias (Celta de Vigo)
- Victor Munoz (Osasuna)
- Lamine Yamal (Barcelona)
