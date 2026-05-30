Com presença de familiares dos jogadores, Seleção faz último treino no Brasil antes da Copa

A Granja Comary viveu um ambiente de despedida na manhã deste sábado (30). Com a presença das famílias dos jogadores, a Seleção realizou o último treino antes do amistoso contra o Panamá e, consequentemente, o último em solo brasileiro antes da Copa do Mundo.
Os familiares permaneceram em uma área reservada pela CBF na beira do campo, ao lado da imprensa. O clima era de festividade, com crianças correndo e brincando.
Inevitavelmente, as câmeras se voltaram mais para a influencer e empresária Bruna Biancardi, esposa e mãe de dois filhos com Neymar — Mavie e Mel. Eles chegaram de helicóptero a Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
— O ambiente é muito importante. A atmosfera é capaz de transmitir a todo mundo. Chega a vocês, à equipe. É importante para deixar um ambiente unido e sólido — comentou o técnico Carlo Ancelotti, em entrevista concedida antes da atividade.
Mesmo lesionado, o camisa 10 do Santos foi garantido pelo treinador para a sequência dos jogos. Ainda assim, ficará de fora dos amistosos contra Panamá e Egito.
Para este primeiro teste, o time foi definido com: Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro, Luiz Henrique, Bruno Guimarães, Casemiro, Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha. A partida será disputada às 18h30min deste domingo, no Maracanã.
Na segunda-feira (1º), a delegação brasileira viaja para os Estados Unidos. No dia 6, a equipe enfrentará o Egito, em Cleveland. A estreia no Mundial, contra Marrocos, está agendada para o dia 13 de junho, em Nova Jersey.
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