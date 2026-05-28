Com Messi e jogador do Brasileirão, veja os convocados da Argentina para a Copa do Mundo

Lionel Messi lidera a lista de 26 convocados da seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, apresentada nesta quinta-feira (28) pelo técnico Lionel Scaloni, que conta com o atacante Flaco López, do Palmeiras.
Messi terá a oportunidade de quebrar o recorde de participações em Mundiais, com seis, marca que também pode ser igualada pelo atacante português Cristiano Ronaldo e pelo goleiro mexicano Guillermo Ochoa.
O astro argentino, que completará 39 anos durante o torneio, gerou preocupação na seleção ao sofrer uma lesão no último domingo (24), em jogo do Inter Miami pela MLS.
O clube da Flórida informou na segunda-feira (25) que o camisa 10 sofreu uma "fadiga muscular" na perna esquerda e que seu retorno dependia de sua evolução.
Scaloni, no entanto, tranquilizou os ânimos em entrevista à DSports publicada na terça-feira (26), garantindo que as notícias sobre a situação do craque não eram "tão ruins".
Com Messi na lista, o treinador surpreendeu ao deixar de fora o atacante do Real Madrid Franco Mastantuono, de 18 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol argentino. O meia Emiliano Buendía, do Aston Villa, também é uma baixa que chama a atenção.
Atual campeã, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City, antes de enfrentar Áustria e Jordânia.
Confira os convocados da Argentina
Goleiros
- Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA)
- Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate/ARG)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)
- Lisandro Martínez (Manchester United/ING)
- Nicolás Otamendi (Benfica/POR)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA)
- Cristian Romero (Tottenhman/ING)
- Facundo Medina (Olympique de Marselha/FRA)
- Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA)
Meio-campistas
- Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG)
- Rodrigo de Paul (Inter Miami/EUA)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE)
- Enzo Fernández (Chelsea/ING)
- Alexis MacAllister (Liverpool/ING)
- Giovani Lo Celso (Betis/ESP)
- Valentín Barco (Strasbourg/FRA)
Atacantes
- Lionel Messi (Inter Miami/EUA)
- Nicolás Paz (Como/ITA)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid/ESP)
- Nicolás González (Atlético de Madrid/ESP)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ESP)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ESP)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA)
- Flaco López (Palmeiras/BRA)
