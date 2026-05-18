Colunistas opinam: quais devem ser os meio-campistas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo?

A partir das 17h desta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Cercada de expectativa, a convocação colocará fim às dúvidas sobre a presença de alguns nomes.
As possibilidades para o meio de campo são inúmeras e muitos atletas brigam pelas vagas. Lucas Paquetá, que viveu um ciclo de altos e baixos, deve ser convocado pelo italiano.
Antes de conhecer os escolhidos para a Copa do Mundo de 2026, Zero Hora perguntou aos seus colunistas quais meio-campistas eles levariam para o torneio. A lista foi limitada a seis jogadores para a posição. Confira os escolhidos:
Diogo Olivier
- Casemiro
- João Gomes
- Bruno Guimarães
- Danilo
- Lucas Paquetá
- Matheus Pereira
José Alberto Andrade
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Fabinho
- Danilo
- Lucas Paquetá
- Andrey Santos
Maurício Saraiva
- Danilo
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Andreas Pereira
- Andrey Santos