Colunistas opinam: quais devem ser os meio-campistas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo?

Paquetá é um dos nomes cotados por Ancelotti. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A partir das 17h desta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Cercada de expectativa, a convocação colocará fim às dúvidas sobre a presença de alguns nomes.

As possibilidades para o meio de campo são inúmeras e muitos atletas brigam pelas vagas. Lucas Paquetá, que viveu um ciclo de altos e baixos, deve ser convocado pelo italiano.

Antes de conhecer os escolhidos para a Copa do Mundo de 2026, Zero Hora perguntou aos seus colunistas quais meio-campistas eles levariam para o torneio. A lista foi limitada a seis jogadores para a posição. Confira os escolhidos:

Diogo Olivier

Casemiro

João Gomes

Bruno Guimarães

Danilo

Lucas Paquetá

Matheus Pereira

José Alberto Andrade

Casemiro

Bruno Guimarães

Fabinho

Danilo

Lucas Paquetá

Andrey Santos

Maurício Saraiva