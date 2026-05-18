Colunistas opinam: quais devem ser os zagueiros da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo?

O Brasil conhecerá seus 26 representantes na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (18). A partir das 17h, o técnico Carlo Ancelotti anuncia os convocados. Entre as principais incógnitas estão os nomes do sistema defensivo.
Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além dos laterais Alex Sandro, Wesley e Danilo, são presenças praticamente certas. Porém, outros tantos disputam as vagas restantes, como Bremer, Douglas Santos, Vitor Reis, Alexsandro Ribeiro, Carlos Augusto, Léo Pereira, Thiago Silva e Ibañez.
Quem define é Ancelotti e sua comissão. Porém, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: quais devem ser os defensores convocados pelo Brasil para a Copa? Veja as opiniões abaixo.
Diogo Olivier
- Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Douglas Santos (Zenit), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)
O drama nas laterais é enorme. Em termos de geração, é o mais dramático de nossa história, acostumada a laterais craques. Na direita, Wesley (Roma), pela versatilidade de atuar pelos dois lados, e o experiente lateral-zagueiro Danilo (Flamengo), pela mesma razão de oferecer opções ao técnico. Na esquerda, Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit), por ausência de outros melhores. Na zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, nossos únicos titulares na final da Champions, com PSG e Arsenal, titulares indiscutíveis. Bremer virou referência na Juventus e salvou-se no amistoso com a França. Por fim, Léo Pereira, o mais construtor dos zagueiros, além de ser cobrador de faltas e exímio cabeceador. O quinto zagueiro (se houver: Danilo faz zaga também) seria Ibañez, na vaga de Militão.
Maurício Saraiva
- Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)
Os defensores escolhidos para as laterais Danilo e Alex Sandro revelam nossa enorme dificuldade nestas posições. Cenário oposto é o dos zagueiros centrais, onde sobra qualidade. Especialmente Marquinhos e Gabriel Magalhães. Bremer, Wesley e Léo Pereira seriam os defensores complementares da lista que não terá Militão por lesão.
Leonardo Oliveira
- Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)
Carlo Ancelotti vai levar cinco zagueiros. O quinto seria Militão, para jogar na lateral-direita. Porém, os problemas seguidos com lesões o tiraram e abriram espaço para Ibañez. Assim, o Brasil terá, no fundo, seis zagueiros, isso porque Danilo vem jogando o ciclo inteiro na área e não na lateral. Aliás, ele vai como lateral e porque é líder de vestiário e multifuncional. Pode jogar nas quatro da linha defensiva e de volante, onde começou a carreira. O outro lateral será Wesley, como opção ofensiva. Minha aposta é que jogará Ibañez ali.
Na zaga, os quatro nomes parecem definidos: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Léo Pereira, que entrou na reta final e tomou a dianteira de AlexSandro Ribeiro, a grande novidade da Era Ancelotti, mas que perdeu espaço no Lille desde o retorno da lesão, em março. Na lateral-esquerda, Douglas Silva e Alex Sandro, o do Flamengo, entram por falta de concorrentes na fila. Aliás, se houvesse tempo, há dois jovens laterais-esquerdos brasileiros em ação na Premier League e que são nomes para o próximo ciclo: Souza, do Tottenham, e Lucas Pires, do Burnley. Por coincidência, os dois formados no Santos e vendidos jovens.