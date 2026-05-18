Colunistas opinam: quais devem ser os zagueiros da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo?

Marquinhos e Danilo estão entre os principais nomes da defesa brasileira pra Copa. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O Brasil conhecerá seus 26 representantes na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (18). A partir das 17h, o técnico Carlo Ancelotti anuncia os convocados. Entre as principais incógnitas estão os nomes do sistema defensivo.

Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além dos laterais Alex Sandro, Wesley e Danilo, são presenças praticamente certas. Porém, outros tantos disputam as vagas restantes, como Bremer, Douglas Santos, Vitor Reis, Alexsandro Ribeiro, Carlos Augusto, Léo Pereira, Thiago Silva e Ibañez.

Quem define é Ancelotti e sua comissão. Porém, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: quais devem ser os defensores convocados pelo Brasil para a Copa? Veja as opiniões abaixo.

Diogo Olivier

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Douglas Santos (Zenit), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)

O drama nas laterais é enorme. Em termos de geração, é o mais dramático de nossa história, acostumada a laterais craques. Na direita, Wesley (Roma), pela versatilidade de atuar pelos dois lados, e o experiente lateral-zagueiro Danilo (Flamengo), pela mesma razão de oferecer opções ao técnico. Na esquerda, Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit), por ausência de outros melhores. Na zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, nossos únicos titulares na final da Champions, com PSG e Arsenal, titulares indiscutíveis. Bremer virou referência na Juventus e salvou-se no amistoso com a França. Por fim, Léo Pereira, o mais construtor dos zagueiros, além de ser cobrador de faltas e exímio cabeceador. O quinto zagueiro (se houver: Danilo faz zaga também) seria Ibañez, na vaga de Militão.

Maurício Saraiva

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)

Os defensores escolhidos para as laterais Danilo e Alex Sandro revelam nossa enorme dificuldade nestas posições. Cenário oposto é o dos zagueiros centrais, onde sobra qualidade. Especialmente Marquinhos e Gabriel Magalhães. Bremer, Wesley e Léo Pereira seriam os defensores complementares da lista que não terá Militão por lesão.

Leonardo Oliveira

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)

Carlo Ancelotti vai levar cinco zagueiros. O quinto seria Militão, para jogar na lateral-direita. Porém, os problemas seguidos com lesões o tiraram e abriram espaço para Ibañez. Assim, o Brasil terá, no fundo, seis zagueiros, isso porque Danilo vem jogando o ciclo inteiro na área e não na lateral. Aliás, ele vai como lateral e porque é líder de vestiário e multifuncional. Pode jogar nas quatro da linha defensiva e de volante, onde começou a carreira. O outro lateral será Wesley, como opção ofensiva. Minha aposta é que jogará Ibañez ali.