Colunistas opinam: quais devem ser os atacantes da Seleção Brasileira para a Copa?

A partir das 17h desta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Cercada de expectativa, a convocação colocará fim às dúvidas sobre a presença de alguns nomes.
Um dos principais mistérios envolve a possível convocação do atacante Neymar. De volta ao Santos desde o ano passado, o jogador ainda não foi chamado desde que o italiano foi anunciado como treinador da Seleção. No entanto, a primeira convocação sob o comando de Ancelotti pode ocorrer justamente na lista final para o Mundial.
Antes de conhecer os escolhidos para a Copa do Mundo de 2026, Zero Hora perguntou aos seus colunistas quais atacantes eles levariam para o torneio. A lista foi limitada a seis jogadores para a posição. Confira os escolhidos:
Marcelo De Bona
- João Pedro
- Vini Jr
- Luiz Henrique
- Matheus Cunha
- Martinelli
- Endrick
Leonardo Oliveira
- Raphinha
- Vini Jr
- Matheus Cunha
- João Pedro
- Igor Thiago
- Martinelli
Marcos Bertoncello
- Vini Jr
- Matheus Cunha
- Gabriel Martinelli
- Endrick
- Luiz Henrique
- Igor Thiago