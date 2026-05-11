Colunistas de GZH escalam a seleção com os melhores jogadores da história da Copa do Mundo

Mural com a imagem de Maradona e Pelé, as unanimidades da lista de melhores. Juan Mabromata / AFP

Daqui um mês, o planeta irá parar por algumas semanas para assistir a 23ª Copa do Mundo. Ao longo da história do torneio quase centenário da Fifa, incontáveis craques escreveram seus nomes para a eternidade — seja marcando gols decisivos, fazendo grandes defesas ou levantando o troféu mais cobiçado do futebol mundial.

Na contagem regressiva para o Mundial, o primeiro com 48 seleções participantes e três países-sede, GZH traz a opinião de colunistas para apontar qual é o maior time de todos os tempos da competição.

Antes do início oficial do torneio, o técnico Carlo Ancelotti divulgará, na próxima segunda-feira (18), a lista definitiva dos jogadores da Seleção Brasileira que representarão o país na Copa do Mundo sediada por Estados Unidos, México e Canadá — e que também poderão eternizar seus nomes na história da competição.

Confira a opinião dos colunistas de GZH:

Diogo Olivier

Seleção: Yashin; Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Bobby Moore e Nilton Santos; Cruyff, Zidane, Pelé e Maradona; Messi e Mbappé.

Yashin; Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Bobby Moore e Nilton Santos; Cruyff, Zidane, Pelé e Maradona; Messi e Mbappé. Técnico: Rinus Michels

Rinus Michels Esquema: 4-4-2

"99% de posse de bola. No 1% do contra-ataque, a linha de quatro ali atrás desarma de gravata."

Eduardo Gabardo

Seleção: Taffarel, Djalma Santos, Beckenbauer, Maldini e Nílton Santos; Matthaus, Zidane e Maradona; Pelé, Ronaldo Nazário e Messi.

Taffarel, Djalma Santos, Beckenbauer, Maldini e Nílton Santos; Matthaus, Zidane e Maradona; Pelé, Ronaldo Nazário e Messi. Técnico: Carlos Alberto Parreira

Carlos Alberto Parreira Esquema: 4-3-3

"O maior vencedor da história das Copas naturalmente precisa dominar a seleção de todos os tempos. O esquema não é o ideal, mas é necessário acomodar os melhores jogadores. Como técnico, Parreira merece o reconhecimento pela maneira como armou a seleção em 1994. Ainda assim, nomes como Deschamps, Zagallo, Felipão e Beckenbauer também precisam ser lembrados."

Leonardo Oliveira

Seleção: Banks; Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Obdúlio Varela e Nilton Santos; Cruyff, Maradona e Pelé; Garrincha, Fontaine e Messi

Banks; Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Obdúlio Varela e Nilton Santos; Cruyff, Maradona e Pelé; Garrincha, Fontaine e Messi Técnico: Rinus Michels

Rinus Michels Esquema: 4-3-3

"O time é recheado de jogadores decisivos nas Copas do Mundo. Com Cruyff, Maradona e Pelé no meio-campo, e com Messi no ataque, a seleção valoriza os grandes craques que o mundo já teve."

Marcos Bertoncello

Seleção: Buffon; Cafu, Beckenbauer e Roberto Carlos; Iniesta, Zidane, Messi e Maradona; Garrincha, Pelé e Ronaldo.

Buffon; Cafu, Beckenbauer e Roberto Carlos; Iniesta, Zidane, Messi e Maradona; Garrincha, Pelé e Ronaldo. Técnico: Zagallo

Zagallo Esquema: 3-4-3

"Talvez montar uma seleção de todos os tempos da Copa do Mundo seja tão difícil quanto conquistar o troféu do Mundial. Parece natural a presença de mais brasileiros nesta equipe ideal por conta dos cinco títulos. O trio de ataque tem Pelé, único tricampeão, Ronaldo e Garrincha, cada um protagonista de pelo menos uma Copa."

José Alberto Andrade

Seleção: Yashin; Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Bobby Moore e Cabrini; Zidane, Puskas, Maradona e Pelé; Cruyff e Ronaldo Fenômeno

Yashin; Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Bobby Moore e Cabrini; Zidane, Puskas, Maradona e Pelé; Cruyff e Ronaldo Fenômeno Técnico: Zagallo

Zagallo Esquema: 4-4-2

"Qualquer seleção de Copa tem Pelé, Maradona e mais nove. Botando Zagallo de técnico, é possível fazer muitos "10" atuarem juntos, como foi em 70. A defesa é o setor mais equilibrado, o resto junto é pura magia. Garrincha que me perdoe."