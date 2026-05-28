Clínica exclusiva, suspeita de lesão e abatimento: os bastidores do exame de Neymar pela Seleção

Na manhã desta quinta-feira (28), a CBF confirmou que Neymar tem uma lesão de grau 2, e pode ficar fora das atividades da Seleção por até três semanas. O exame realizado na tarde desta quarta-feira (27) em uma clínica da cidade exigiu uso exclusivo, remarcação de pacientes e trouxe a descrição de abatimento do astro da Seleção Brasileira a cerca de duas semanas da estreia na Copa do Mundo.
O local onde tudo aconteceu se chama Centro Diagnóstico Teresópolis (CDT). Inaugurada em maio deste ano, a unidade possui equipamentos modernos e foi inspecionada pela entidade máxima do futebol nacional por volta das 12h de quarta.
Para receber Neymar, foi preciso remarcar consultas de outros pacientes e assinar um termo de confidencialidade, comprometendo-se a não fazer registros com o atleta, tampouco divulgar o resultado do exame.
A van da Seleção chegou às 17h, enquanto os demais convocados iniciavam o primeiro treino com bola na Granja Comary. Sorridente, Neymar brincou com parte dos funcionários presentes. Porém, uma hora e meia depois, deixou o local com semblante oposto.
Abatido, conversou reservadamente com o médico da CBF, Rodrigo Lasmar. Na saída, reclinou o banco do veículo, praticamente deitando com as mãos no rosto, em um misto de apreensão e tentativa de privacidade.
Suspeita de lesão
Neymar não consegue jogar desde o dia 17 de maio, quando foi substituído por erro do quarto árbitro na goleada sofrida pelo Santos para o Coritiba, pelo Brasileirão, em Itaquera. Em seguida, o clube paulista divulgou que o camisa 10 havia sido diagnosticado com um edema grau 2 na panturrilha direita, que o impediria de ser escalado dali por diante.
Apesar de ter divulgado imagens do jogador realizando atividades físicas na Granja Comary (veja abaixo), a CBF suspeita que o caso seja mais grave do que o apresentado. Por isso, foi solicitada uma outra análise. Um novo exame na CDT está agendado para as 17h desta quinta-feira (28), mas não há garantia de que seja no mesmo jogador.
Fora dos amistosos
Com o diagnóstico da lesão, Neymar será ausência para os amistosos contra o Panamá, neste domingo (31), no Rio de Janeiro, e contra o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos. A estreia no Mundial ocorre no dia 13, contra Marrocos, em Nova Jersey.
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