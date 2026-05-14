Cinco jogadores brasileiros que eram dúvidas para a Copa do Mundo e foram chamados

Romário foi cortado em 1998. Fernando Gomes / Agencia RBS

Uma lesão é o maior drama de um jogador de futebol. Próximo de uma Copa do Mundo, pior ainda. Jogadores históricos do futebol brasileiro viveram este suspense.

Às vésperas da lista final da Carlo Ancelotti, Zero Hora lista cinco casos de jogadores que mesmo com problemas físicos foram convocados para defender o Brasil no Mundial.

Romário (1990 e 1998)

Em alta no PSV, Romário quebrou a perna no começo de 1990. Dias antes da convocação de Sebastião Lazaroni para o Mundial, o técnico afirmou que esperaria até a data limite de inscrição de jogadores junto à Fifa para saber se levaria o atacante ou não.

O atacante se recuperou a tempo, mas foi pouco utilizado no Mundial da Itália. Disputou apenas 65 minutos na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Escócia.

Em 1998, o caso foi diferente. Mesmo lesionado, Romário foi convocado por Zagallo. Durante o período de preparação, acabou cortado.

Zico sofreu para ir à Copa de 1986 Fifa / Divulgação

Zico (1986)

No Carioca de 1985, Zico sofreu forte entrada do lateral Márcio Nunes, do Bangu. A dividida resultou em série lesão no joelho. Em amistoso no fim de abril contra a Iugoslávia, Zico marcou três gols e dirimiu dúvidas sobre sua presença na Copa do México.

Porém, a recuperação física do camisa 10 não era total. Em outro amistoso, desta vez diante do Chile, o Galinho jogou e voltou a sentir a lesão. Mesmo assim, foi para o Mundial. Disputou três partidas, sempre entrando no segundo tempo.

Nas quartas de final contra a França, bateu pênalti instantes depois de entrar em campo. Desperdiçou a penalidade que poderia ter colocado o Brasil na semifinal. A Seleção foi eliminada nas cobranças de pênaltis. Nelas, Zico também chutou e, desta vez, converteu.

Ronaldo (2002)

Ronaldo foi da lesão ao título. Mauro Vieira / Agencia RBS

Na época da convocação não havia mais dúvidas que Ronaldo seria convocado por Felipão, mas a sua recuperação foi um drama brasileiro. Foram duas lesões seguidas no joelho.

Ronaldo disputou as rodadas finais do Campeonato Italiano em 2002 pela Inter de Milão sem um impacto positivo. Guardou os gols para a Copa do Mundo. Foram oito durante a campanha do penta.

Rivaldo (2002)

Rivaldo brigou com o Barcelona para ir à Copa. Mauro Vieira / Agencia RBS

O meia-atacante sofria com um problema nos ligamentos do joelho. O Barcelona queria operá-lo. A cirurgia ceifaria a sua presença na Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão. Médico da Seleção, José Luiz Runco assegurou que a recuperação era viável sem a necessidade de operação.

Rivaldo acreditou no médico brasileiro. Foi convocado e brilhou na campanha da quinta estrela da Seleção.

Kaká 2010

Kaká sofreu com o joelho durante a Copa de 2010. Rafael Ribeiro / CBF

Não houve drama sobre a convocação de Kaká para a Copa da África do Sul. Mas o meia jogou a competição no sacrifício. Anos depois, afirmou à ESPN Brasil ter pensado em desistir do torneio durante a disputa da competição.

Kaká jogou todas as partidas do Brasil naquela Copa. O time de Dunga foi eliminado pela Holanda nas quartas de final. Logo após ao torneio, Kaká foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo.