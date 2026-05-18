CBF lança música especial para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo; ouça

"Bate no peito" foi lançada pela CBF. - / Divulgação/CBF

A CBF lançou, no último domingo (17), uma música especial para ser a trilha da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2026. Intitulada de "Bate no peito", a faixa reúne Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh.

A música será tocada nos estádios onde o Brasil jogar, em momentos específicos das partidas. De acordo com a CBF, o objetivo é reforçar a identidade nacional e aproximar ainda mais a torcida da Seleção.

Todos os royalties da faixa serão destinados ao Instituto Fome de Música, que vai converter os recursos em doações de alimentos.

Ouça a música