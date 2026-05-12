CBF encaminha renovação de Ancelotti e presidente avalia possível convocação de Neymar: "Não há interferência externa"

O presidente da CBF Samir Xaud confirmou nesta terça-feira (12) que a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti está encaminhada. A revelação foi feita durante uma entrevista coletiva ao lado do presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, e do presidente do Inter, Alessandro Barcellos, no Beira-Rio.

Segundo Xaud, restam pequenos ajustes de ambas as partes, e a expectativa da entidade é anunciar a renovação antes da Copa do Mundo. O novo contrato será válido até o término do Mundial de 2030, que terá Espanha, Marrocos e Portugal como sede, além de Argentina, Paraguai e Uruguai, sediando jogos da primeira rodada. Além do ciclo para a Copa seguinte, Ancelotti terá a oportunidade de comandar a Seleção Brasileira na Copa América de 2028, que ainda não tem uma sede definida.

— A intenção da CBF é renovar até 2030. Eu acho que o que falta são ajustes finos, ajustes jurídicos somente. Estamos aí em reta final dos últimos ajustes, mas já deixei claro que a intenção é dar sequência a um trabalho, dar tempo para que toda a comissão e o Ancelotti consigam deixar um trabalho, deixar um legado positivo para a nossa Seleção — disse o presidente da CBF.

Anunciado em maio de 2025, o treinador multicampeão por clubes já soma 10 partidas no comando do Brasil. São cinco vitórias, dois empates e três derrotas. No período, a equipe marcou 18 gols e sofreu oito.

Além da renovação do atual técnico, Xaud também foi questionado se convocaria Neymar para a Copa do Mundo. O presidente não quis opinar sobre o assunto e deixou a decisão para a comissão técnica de Carlo Ancelotti.

— Eu não posso falar porque eu não sou técnico. Eu tenho certeza que a comissão tem autonomia, não há interferência externa, de quem quer que seja, principalmente do presidente. Então, nós temos um excelente profissional à frente da instituição, um profissional pelo qual acreditamos muito e confiamos muito no trabalho dele — concluiu Samir Xaud.

O presidente da CBF Samir Xaud confirmou nesta terça-feira (12) que a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti está encaminhada. Antonio Oliveira / Agencia RBS

Cronograma da Seleção

Após o envio da pré-lista de 55 jogadores na segunda-feira (11), o próximo passo da Seleção Brasileira é a convocação dos 26 nomes para a Copa do Mundo. Ela será realizada na segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã.

A ideia da CBF é que os jogadores se apresentem em Teresópolis, no Rio de Janeiro, uma semana após a convocação, com a preparação para os amistosos começando em 27 de maio. Quatro dias depois, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, em jogo que marca a despedida da Seleção do país.

A viagem para os Estados Unidos será em 1º de junho, a partir das 20h. Em solo americano, a Seleção ainda fará um amistoso contra o Egito, em Cleveland, no dia 6. Depois, estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em 13 de junho, contra Marrocos, em Nova York. Durante a campanha, o Brasil irá treinar no CT do New York Red Bulls, em Nova Jersey.