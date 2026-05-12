Copa do Mundo

Foco na Copa
Notícia

CBF encaminha renovação de Ancelotti e presidente avalia possível convocação de Neymar: "Não há interferência externa"

Novo vínculo com o técnico italiano deve ser assinado logo e será válido até o fim da Copa do Mundo de 2030

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS