 CBF divulga numeração das camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo; Neymar é destaque

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado (30), um dia antes do amistoso contra o Panamá, a numeração da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.
Dúvida até o dia da convocação, Neymar será o camisa 10 da equipe pelo quarto Mundial consecutivo (2014, 2018 e 2022). Representante do Grêmio na Seleção, o goleiro Weverton irá vestir a 12.
A equipe terá três gaúchos no grupo que viajará para Canadá, México e Estados Unidos. Alisson será o camisa 1, Raphinha vestirá a 11 e Ibañez terá a 24.
Confira a numeração completa da Seleção
- 1 - Alisson
- 2 - Wesley
- 3 - Gabriel Magalhães
- 4 - Marquinhos
- 5 - Casemiro
- 6 - Alex Sandro
- 7 - Vinicius Jr.
- 8 - Bruno Guimarães
- 9 - Matheus Cunha
- 10 - Neymar Jr.
- 11 - Raphinha
- 12 - Weverton
- 13 - Danilo
- 14 - Bremer
- 15 - Léo Pereira
- 16 - Douglas Santos
- 17 - Fabinho
- 18 - Danilo Santos
- 19 - Endrick
- 20 - Lucas Paquetá
- 21 - Luiz Henrique
- 22 - Gabriel Martinelli
- 23 - Ederson
- 24 - Ibañez
- 25 - Igor Thiago
- 26 - Rayan
