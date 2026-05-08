CBF confirma horário e valores dos ingressos para último amistoso da Seleção no Brasil antes da Copa do Mundo

Amistoso contra o Panamá irá marcar a despedida da Seleção, em solo brasileiro, antes do Mundial. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A CBF divulgou nesta sexta-feira (8) informações sobre a pré-venda de ingressos para o amistoso entre Brasil e Panamá, o último jogo da Seleção no país antes da Copa do Mundo, marcado para 31 de maio. Além disso, confirmou o horário da partida que ocorrerá no Maracanã para 18h30min.

A pré-venda terá início na quarta-feira (13), às 10h, e estará disponível para clientes do banco Itaú. Já a venda para o público geral começará no dia seguinte, no mesmo horário. Os ingressos poderão ser adquiridos no site brasil.futebolcard.com.

Após o amistoso contra o Panamá, a Seleção Brasileira irá embarcar para os Estados Unidos. Por lá, fará um amistoso contra o Egito, em 6 de junho.

Já a estreia da equipe na Copa do Mundo será em 13 de junho, às 19h, em Nova York, no MetLife Stadium, contra Marrocos.

Valores dos ingressos (inteira/meia)

Norte = R$100 / R$50

Sul = R$150 / R$75

⁠Leste Superior = R$200 / R$100

⁠Leste Inferior = R$300 / R$150

⁠Oeste Inferior = R$400 / R$200

*Cada pessoa poderá comprar até quatro ingressos e todos eles precisam ser atribuídos ao portadores no momento da compra.

Reconhecimento facial

Será necessário documento com foto: RG ou CNH. Menores de idade sem documentos com foto podem fazer a biometria usando Certidão de Nascimento com CPF. Caso não tenha o CPF na certidão, o portador deverá entrar em contato com o atendimento da Be Pass, por e-mail (suporte@bepass.com.br) ou WhatsApp (11 97481-7370) e solicitar liberação.

Para estrangeiros, a identificação poderá ser feita por Passaporte ou Documento Nacional de Identidade.