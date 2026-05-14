CBF anuncia renovação de Carlo Ancelotti

Antes mesmo de estrear na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti teve o seu contrato pela CBF renovado. O vínculo foi estendido até o fim da Copa de 2030. O anúncio foi feito pela entidade no começo da tarde desta quinta-feira (14).

Ancelotti foi anunciado como técnico da Seleção em maio do ano passado. São 10 partidas sob o seu comando, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Ao término do contrato, ele terá 70 anos.

Ancelotti renovou por quatro anos. Rafael Ribeiro / CBF

— Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho — destaca o treinador.

No comunicado do anúncio, a CBF afirma que a medida "reflete não apenas o respaldo da CBF no trabalho desenvolvido pelo treinador, mas também a confiança conquistada por ele junto ao elenco e à torcida brasileira".

"Estrutura competitiva"

Presidente da entidade, Samir Xaud afirmou que trata-se de um dia histórico para a CBF e o futebol brasileiro

— A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial — afirma.