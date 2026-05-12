Casa Rede Ronaldo terá complexo em Miami com programação ao vivo durante a Copa do Mundo

Casa Rede Ronaldo transmitirá conteúdos ao vivo. Arte / Reprodução

A Casa Rede Ronaldo, presidida por Ronaldo Fenômeno, será montada em Miami durante a Copa do Mundo. E terá a transmissão de conteúdos ao vivo especiais durante todo o torneio, que começa no mês de junho.

A ESPN e o Disney + serão colaboradores do espaço. Assim, vai transmitir diariamente todo o conteúdo produzido dentro da Casa Ronaldo, com conteúdos também disponíveis no Youtube da ESPN e nas demais plataformas digitais.

O espaço contará com mais de 4 mil metros quadrados, estrutura com palcos, telões e estúdios, além da expectativa de receber mais de 9 mil pessoas por dia. O local também será um dos principais pontos de produção multiplataforma da ESPN durante o torneio.