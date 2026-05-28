Capitão da Seleção, Casemiro lamenta lesão de Neymar: "Todos aqui são importantes"

Casemiro lamentou ausência de Neymar. Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

A notícia da lesão de Neymar gerou comoção no ambiente da Seleção Brasileira na Granja Comary. Em entrevista concedida na manhã desta quinta-feira (28), o capitão Casemiro comentou o diagnóstico e a estimativa de que o jogador levará de duas a três semanas para se recuperar.

— O doutor já deixou bem claro. A gente tem que respeitar. Nenhum jogador gosta de estar lesionado, mas tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam saudáveis para jogar porque a gente sabe que precisamos de todos jogadores. O doutor já deixou claro que a evolução é dia após dia. Todos os jogadores aqui são importantes — declarou.

O volante, que se despediu do Manchester United recentemente, foi companheiro de Neymar nos dois últimos Mundiais, em 2018 e 2022. Por isso, defende a permanência do jogador para a competição deste ano.

— Neymar é um jogador experiente. Está indo para sua quarta Copa do Mundo. Já passou por inúmeras coisas, mas sem dúvida pode agregar. Mas a questão de ambiente todo mundo ali já conhece. Sem dúvida a experiência que ele tem, de estar indo pra sua quarta Copa do Mundo, a gente sabe que é importante — comentou.