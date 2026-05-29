Brasil x Panamá: horário e onde assistir ao amistoso da Seleção

Brasil e Panamá disputam amistoso neste domingo (31), às 18h30min. A partida ocorre no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.
O jogo será o último da Seleção Brasileira no país antes de viajar para os Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti terá mais um amistoso antes da Copa do Mundo, contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos EUA.
Escalações para Brasil x Panamá
Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade e Amir Murillo; Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, Cristian Martínez e César Yanis; Ismael Díaz. Técnico: Thomas Christiansen.
Onde assistir a Brasil x Panamá
- A Globo, o SporTV e a GE TV anunciam a transmissão;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h.
Arbitragem para Brasil x Panamá
- Daniel Schlager, auxiliado por Sven Washitzki-Günther e Rafael Foltyn. VAR: Pascoal Müller e Robert Schröder (todos alemães).
