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Amistoso pré-Copa
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Brasil se despede da torcida com goleada sobre o Panamá no Maracanã

Vini Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos marcaram na vitória da Seleção, que embarca nesta segunda-feira para os Estados Unidos

Valter Junior

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