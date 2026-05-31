Brasil se despede da torcida com goleada sobre o Panamá no Maracanã

Quantos gols em uma despedida são necessários para empolgar? Um? Dois? Três? Quatro? A Seleção Brasileira marcou seis em seu último amistoso em território nacional antes da Copa do Mundo. O Panamá descontou duas vezes, o que não impediu a animação da torcida presente no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A vitória por 6 a 2 foi o penúltimo amistoso antes da estreia no Mundial contra Marrocos, no dia 13. No sábado (6), o time de Carlo Ancelotti enfrenta o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos.

O técnico italiano e os 26 jogadores embarcaram para o torneio nesta segunda-feira (1) à noite. Na mala, carregarão roupa suficiente para ficarem até 19 de julho, quando será disputada a decisão.

Os gols brasileiros foram marcados por Vinicius Junior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Murillo e Harvey descontaram para os panamenhos, também classificados para a Copa.

Em sua primeira participação em Copa, em 2018, o Panamá levou 11 gols em três partidas. Os torcedores presentes no Maracanã não esperavam um placar tímido. Além da fragilidade do adversário, Carlo Ancelotti escalou nove dos seus 11 titulares. Presentes na final da Champions League, Marquinhos e Gabriel Magalhães foram substituídos por Bremer e Léo Pereira.

E parecia uma rota natural após Vinicius Júnior abrir o placar com 1 minuto gravado de jogo. O atacante do Real Madrid acertou um chutaço de fora da área. Mas não foi um canal direto.

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O Panamá empatou aos 13. Murillo cobrou falta. Alisson saltava para salvar o chute quando a bola tocou na barreira e mudou de direção.

Houve superioridade brasileira sem um tremendo volume ofensivo. Vini Júnior foi quem mais tentou, sempre em jogadas individuais. O segundo gol teve sua participação.

Seu arremate cruzado encontrou a cabeça de Casemiro no meio do caminho, aos 38 minutos. Após análise do VAR se havia impedimento, o gol foi validado.

Para o segundo tempo, o Brasil manteve apenas a camisa amarela e Léo Pereira, de resto tudo novo. Nove reservas entraram em campo para aumentar a rotação do time, expor a fragilidade do adversário e acumular gols.

O primeiro foi para matar saudades. Ex-Vasco, Rayan aproveitou o erro de passe do goleiro para encobri-lo logo aos 7. Dono da casa, Lucas Paquetá, do Flamengo, ampliou logo em seguida. Um disparo de primeira quase já dentro da grande área.

Quem é Igor Thiago? Pode se questionar o torcedor menos atento. Ele é centroavante da Seleção Brasileira e autor do quinto gol. Sofreu pênalti após aplicar janelinha no zagueiro. Não teve dificuldade para converter a cobrança.

Virou festa. Os brasileiros trocaram passes, envolveram o Panamá. Ainda teve tempo do sexto, aos 35, com Danilo Santos. Na área, recebeu de costas, girou e ampliou. Harvey descontou outra vez e um foguete de fora da área. Nem toda despedida tem de ser triste.

AMISTOSO INTERNACIONAL - 31/5/2026

BRASIL

Alisson (Ederson, INT); Wesley (Ibañez,INT), Bremer (Danilo, INT), Léo Pereira e Alex Sandro (Douglas Santos, INT); Casemiro (Fabinho, INT), Bruno Guimarães (Danilo Santos, INT; Luiz Henrique (Rayan, INT) Vini Jr (Lucas Paquetá, INT), Raphinha (Endrick, INT) e Matheus Cunha (Igor Thiago, INT).

Técnico: Carlo Ancelotti

PANAMÁ

Orlando Mosquera; César Blackman (Kadir Barría, 20’/2ºT) José Córdoba (Edgardo Fariña, 20’/2ºT), Fidel Escobar (Jiovany Ramos, 20’/2ºT); Amir Murillo (Iván Anderson, 38’/2ºT) Ismael Díaz (Cristian Martínez, INT), Carlos Harvey (Víctor Griffith, 38’/2ºT), Andrés Andrade (Roderick Miller, 20’/2ºT); José Luis Rodríguez (Tomás Rodríguez, 20’/2ºT), Cecilio Waterman (José Fajardo, INT), Yoel Bárcenas (Éric Davis, 20’/2ºT).

Técnico: Thomas Christiansen.

GOLS: Vinicius Júnior, a 1, Murillo, aos 13, e Casemiro aos 38min do 1º tempo; Rayan aos 7min, Lucas Paquetá, aos 14min, Igor Thiago, aos 17min, Danilo Santos, aos 35min, e Harvey, aos 38min do 2º tempo

ARBITRAGEM: Daniel Schlager, auxiliado por Sven Washitzki-Günther e Rafael Foltyn. VAR: Pascoal Müller e Robert Schröder (quarteto alemão).

LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro