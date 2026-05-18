Brasil repete mais da metade da lista da Copa de 2022; veja os nomes

Treinador fez renovação parcial do grupo Mauro PIMENTEL / AFP

Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil repetirá 15 jogadores que estavam na no Catar. E seriam dois a mais caso não tivessem sofrido lesões nos últimos meses. A conclusão é que Carlo Ancelotti optou por uma renovação parcial do grupo.

Os goleiros são os mesmos da Copa passada. Alisson, Ederson e Weverton só mudaram de time. Ederson saiu do Manchester City e está no Fenerbahçe, Weverton trocou o Palmeiras pelo Grêmio.

Nas laterais, Alex Sandro e Danilo estão de volta. Ambos eram da Juventus e agora estão no Flamengo. Wesley (Roma) e Douglas Santos (Zenit) substituem Daniel Alves e Alex Telles.

A zaga repetirá Marquinhos e Bremer, que seguem em PSG e Juventus. As novidades são Léo Pereira (Flamengo) e Ibañez (Al Hilal), em vez de Thiago Silva e Éder Militão, que teria sido convocado se não estivesse lesionado.

No meio-campo, estão mantidos Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho e Lucas Paquetá. Fabinho era do Liverpool e está no Al Ittihad, Paquetá era do West Ham e está no Flamengo. Danilo, do Botafogo, é novidade na comparação com Everton Ribeiro. Aquela Seleção teve ainda mais um nome, Fred. Ancelotti optou por convocar um atacante a mais.

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O ataque, aliás, repetiu Martinelli, Raphinha e Vini Jr, todos nos mesmos times de quatro anos atrás. Neymar, agora no Santos, também voltou. Saíram Antony, Gabriel Jesus, Pedro, Richarlison e Rodrygo (que está lesionado). Foram chamados Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United) e Rayan (Bournemouth).